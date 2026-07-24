Назначенный главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый представляет новое поколение украинских военачальников и считается сторонником более современных подходов к управлению армией. Такое мнение высказал директор Центра исследований политики Восточной Европы Марис Цепуритис.

По словам эксперта агетству ЛЕТА, Драпатого считают командиром, открытым к реформам, внедрению новых технологий и изменениям в системе управления войсками. В этом, считает Цепуритис, он отличается от своего предшественника Александра Сырского, которого часть украинского общества и военных критиковала за более консервативный стиль руководства.

Цепуритис также отметил, что смене руководства ВСУ предшествовал конфликт вокруг реформирования армии. По его словам, в последние месяцы в Украине все чаще обсуждались разногласия относительно приоритетов ведения войны, распределения ресурсов и дальнейшего развития Вооруженных сил.

По мнению эксперта, первоначально президент Владимир Зеленский не планировал менять руководство армии. Однако после общественных протестов решение было пересмотрено, и пост главнокомандующего занял Драпатый.

Цепуритис считает, что новый главком обладает качествами руководителя, который способен выслушивать подчиненных, воспринимать критическую информацию и принимать нестандартные решения. По его оценке, это создает предпосылки для продолжения реформ в украинской армии.

Эксперт также полагает, что важную роль будет играть взаимодействие между военным и политическим руководством страны. Если Министерство обороны и Генеральный штаб будут придерживаться схожего видения дальнейшего развития армии, это может способствовать более последовательному проведению преобразований.

Говоря о политических последствиях кадровых решений, Цепуритис отметил, что Зеленский оказался в непростой ситуации. С одной стороны, изменение первоначальной позиции может восприниматься как реакция на давление общества. С другой — президент продемонстрировал готовность учитывать общественные настроения.

На этой неделе Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на этот пост Михаила Драпатого.

Драпатый — генерал-майор, ранее командовавший Сухопутными войсками Украины. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года и считается одним из наиболее опытных украинских командиров среднего поколения.