Из-за лесных пожаров во Франции и Испании были эвакуированы почти 100 тысяч человек, помощь для борьбы с огнем отправили другие страны ЕС.

Правительство Испании в пятницу, 24 июля, объявило в стране чрезвычайное положение после того, как из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать около 20 000 человек из населенных пунктов недалеко от Мадрида, сообщает агентство AFP. На юге Франции более 60 000 жителей покинули свои дома, спасаясь от двух крупных очагов возгорания.

"Мы переживаем критическую ситуацию не только в ряде регионов Испании, но и в соседних странах. Выражаю солидарность со всеми, кто пострадал и был вынужден покинуть свои дома", - написал премьер-министр Испании Педро Санчес.

В последние дни в стране вспыхнуло несколько крупных лесных пожаров, один из них - к западу от Мадрида. Свои дома в столичном регионе были вынуждены покинуть уже около 19 000 человек, уничтожено порядка 125 000 гектаров растительности. Власти пока не установили причину возгораний в окрестностях Мадрида.

Пожары во Франции: эвакуированы 60 тысяч человек

На юге Франции из-за пожаров были эвакуированы более 60 тысяч человек: 40 тысяч из департамента Жиронда и 23 тысячи - из департамента Ланды. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Хорватия, Португалия, Чехия и Словакия в рамках механизма гражданской защиты Европейского союза отправили самолеты и вертолеты для помощи в тушении пожаров в популярных туристических районах.

Министерство обороны Франции также сообщило, что готовит к участию в тушении пожаров военно-транспортный самолет Airbus A400M, способный сбрасывать 20 тонн воды. Однако, как ожидается, он будет готов к работе в течение 10 дней, пишет агентство dpa.

"Ситуация остается крайне напряженной из-за пожаров, бушующих в стране, особенно в департаменте Жиронда", - написал Макрон, имея в виду обстановку в регионе близ Бордо, где бушевал самый сильный пожар. Оттуда было эвакуировано около 20 000 человек. Другие крупные очаги пожаров во Франции находятся недалеко от Марселя и на атлантическом побережье, сообщает "Немецкая волна".