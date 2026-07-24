Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему готов сыграть конструктивную роль в поиске путей завершения войны в Украине. Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые состоялись на полях встречи АСЕАН в Маниле.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты готовы помочь положить конец «бессмысленной войне», если для этого появится возможность, передает New York Post.

«У нас состоялся хороший, откровенный разговор», — сказал Рубио, отметив при этом, что не намерен раскрывать детали переговоров или характеризовать позицию российской стороны.

Он подчеркнул, что Вашингтон передал Москве сигнал о готовности содействовать мирному урегулированию.

В свою очередь российский МИД сообщил, что Сергей Лавров подтвердил готовность России к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта. В ведомстве также заявили, что Москва по-прежнему придерживается предложений, которые обсуждались президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время их встречи на Аляске в августе 2025 года.

Рубио отметил, что война уже привела к огромным человеческим потерям, напомнив о гибели мирных жителей и российских ударах по Киеву.

По его словам, и Россия, и Украина имеют причины стремиться к прекращению конфликта, однако главная задача заключается в поиске такого решения, которое устроит обе стороны.

«Это очень кровопролитная война. У обеих сторон должна быть мотивация довести дело до конца. Мы пытались и будем продолжать искать компромисс, который позволит этого добиться», — заявил госсекретарь США.

Несмотря на отсутствие конкретных договоренностей по итогам встречи, Вашингтон и Москва вновь заявили о готовности обсуждать политическое урегулирование. При этом США подчеркивают, что продолжат искать компромисс, который мог бы стать основой для завершения войны в Украине.