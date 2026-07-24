Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рубио подтвердил готовность США содействовать прекращению войны в Украине после встречи с Лавровым 3 304

В мире
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рубио и Лавров.

Фото: МИД РФ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему готов сыграть конструктивную роль в поиске путей завершения войны в Украине. Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые состоялись на полях встречи АСЕАН в Маниле.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты готовы помочь положить конец «бессмысленной войне», если для этого появится возможность, передает New York Post.

«У нас состоялся хороший, откровенный разговор», — сказал Рубио, отметив при этом, что не намерен раскрывать детали переговоров или характеризовать позицию российской стороны.

Он подчеркнул, что Вашингтон передал Москве сигнал о готовности содействовать мирному урегулированию.

В свою очередь российский МИД сообщил, что Сергей Лавров подтвердил готовность России к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта. В ведомстве также заявили, что Москва по-прежнему придерживается предложений, которые обсуждались президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время их встречи на Аляске в августе 2025 года.

Рубио отметил, что война уже привела к огромным человеческим потерям, напомнив о гибели мирных жителей и российских ударах по Киеву.

По его словам, и Россия, и Украина имеют причины стремиться к прекращению конфликта, однако главная задача заключается в поиске такого решения, которое устроит обе стороны.

«Это очень кровопролитная война. У обеих сторон должна быть мотивация довести дело до конца. Мы пытались и будем продолжать искать компромисс, который позволит этого добиться», — заявил госсекретарь США.

Несмотря на отсутствие конкретных договоренностей по итогам встречи, Вашингтон и Москва вновь заявили о готовности обсуждать политическое урегулирование. При этом США подчеркивают, что продолжат искать компромисс, который мог бы стать основой для завершения войны в Украине.

×
Читайте нас также:
#США #Украина #дипломатия #переговоры #внешняя политика #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Михаил Драпатый
Изображение к статье: Флаг США
Изображение к статье: Бассейн
Изображение к статье: горящее судно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожарная машина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Девушка в бассейне
Люблю!
Изображение к статье: Игорь Таро
В мире
Изображение к статье: Велосипед
Политика
Изображение к статье: Номер квартиры
Люблю!
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: Пожарная машина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Девушка в бассейне
Люблю!
Изображение к статье: Игорь Таро
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео