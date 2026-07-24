Председатель оппозиционного Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что поддержала бы инициативу проведения нового парламентского расследования о возможном существовании центра содержания под стражей ЦРУ США в Литве.

„Я бы сказала, что да, следовало бы. Парламентское расследование - один из возможных форматов, сейчас для него больше оснований, поскольку спустя столько лет и с появлением новой информации, возможно, было бы легче установить истину“, – заявила парламентарий.

По ее словам, ненормальна ситуация, когда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) государство выплачивает компенсации лицам, предположительно содержавшимся в тюрьме ЦРУ в Литве, а руководители государства утверждают, что такой тюрьмы в стране не было.

„Ответить на вопросы - дело чести. Иначе эта история не закончится, она будет продолжаться, и в будущем штрафов может стать еще больше“, – отметила либерал.

Кроме того, по ее словам, в настоящее время о центрах содержания под стражей ЦРУ имеется больше данных, чем в 2009 году, когда Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне проводил парламентское расследование.

Агентство BNS ранее сообщало, что в начале июля Страсбургский суд присудил гражданину Саудовской Аравии Абд аль-Рахиму Хусейну аль-Нашири 30 тыс. евро за незаконное содержание под стражей в секретной американской тюрьме в Литве два десятилетия назад и обязал власти Литвы обратиться в Вашингтон за гарантиями того, что подозреваемому в терроризме не будет вынесен смертный приговор.

Это было третье подобное решение ЕСПЧ по искам против Литвы.

Впервые о возможном существовании центра содержания под стражей ЦРУ в Литве в 2009 году сообщил американский телеканал ABC News. Он заявил, что в 2004–2005 годах недалеко от Вильнюса содержались восемь подозреваемых в терроризме.

В ходе расследования были идентифицированы два объекта в Вильнюсе и в Антавиляй, вблизи столицы, где предположительно могли быть оборудованы помещения для содержания подозреваемых. Также были установлены несколько связанных с ЦРУ рейсов в Вильнюс и Палангу в 2003–2006 годах.

Литва в делах ЕСПЧ давала пояснения, что в помещениях в Антавиляй под Вильнюсом действовала не тюрьма, а центр поддержки разведки. Страна утверждала, что на вызвавших подозрения самолетах в Литву перевозились не люди, а оборудование связи.

В то же время в опубликованном в 2014 году отчете Сената США о пытках подозреваемых в терроризме в секретных центрах содержания под стражей ЦРУ упоминается так называемый "фиолетовый" центр, действовавший в 2005–2006 годах. Конкретные страны и должностные лица в документе засекречены, однако правозащитники полагают, что этот центр действовал в Литве, в Антавиляй под Вильнюсом.