Соединенные Штаты объявили о введении новой системы импортных пошлин для 60 торговых партнеров. Новые тарифы начнут действовать с пятницы и заменят временную глобальную пошлину, введенную президентом Дональдом Трампом пять месяцев назад.

Как сообщили американские власти, новые меры связаны с борьбой против использования принудительного труда при производстве товаров. Размер пошлин составит от 10% до 12,5% в зависимости от политики конкретной страны в этой сфере.

Минимальная ставка в размере 10% будет применяться к государствам и объединениям, которые уже запретили импорт продукции, произведенной с использованием принудительного труда, либо официально обязались ввести такой запрет. В эту группу входят Европейский союз, Индия, Канада и Великобритания.

Для остальных стран, включая Китай, Японию и Южную Корею, ставка составит 12,5%.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что американское законодательство уже почти сто лет запрещает импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и выразил мнение, что другим странам также следует придерживаться аналогичного подхода.

Новая система заменяет универсальную импортную пошлину в размере 10%, которую администрация Дональда Трампа ввела в феврале. Тогда тариф был установлен сроком на 150 дней и действовал до настоящего момента.

При этом для ряда стран сохранятся отдельные льготные условия. Европейский союз, Япония, Южная Корея, Швейцария и Тайвань смогут воспользоваться преференциями, предусмотренными ранее заключенными торговыми соглашениями с США.

Новые пошлины также не распространяются на ряд категорий товаров. Без изменений останутся действующие отраслевые тарифы на сталь и алюминий. Кроме того, из-под новых ограничений выведены некоторые виды энергетической продукции, удобрения, а также товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.