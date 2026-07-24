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США вводят новые пошлины на товары из 60 стран, включая государства ЕС: подробности 1 421

В мире
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: США вводят новые пошлины, Трамп

ChatGPT

Новые американские импортные пошлины затронут почти весь объем зарубежных поставок в страну. В Вашингтоне заявляют, что меры направлены против государств, которые недостаточно активно борются с использованием принудительного труда. Однако в Европе и других странах решение уже вызвало резкую критику.

США объявили о введении новых импортных пошлин на продукцию из 60 стран, включая государства Европейского союза. Ранее действовавшие временные пошлины в размере 10%, введенные в феврале, прекратили действие 24 июля, и администрация Дональда Трампа представила новую тарифную систему, передает NOS.

Для товаров из стран ЕС, Канады и Великобритании сохраняется пошлина в размере 10%. Продукция из ряда других государств, включая Китай и Японию, будет облагаться тарифом в 12,5%.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, на эти 60 стран приходится 99,4% всего американского импорта. При этом Вашингтон пока не уточнил, какие именно европейские товары подпадут под новые ограничения.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе негативно восприняли решение США.

Новый юридический механизм

Новые тарифы стали итогом нескольких месяцев поиска законного механизма для введения ограничений. В начале года Верховный суд США признал незаконными прежние пошлины, которые администрация Трампа устанавливала отдельно для каждой страны.

После этого Белый дом воспользовался другой нормой законодательства и ввел временную универсальную пошлину в 10% на импортные товары. Однако без одобрения Конгресса такая мера могла действовать только 150 дней, и этот срок истек 24 июля.

За это время американские власти провели ряд расследований, в том числе в отношении стран, подозреваемых в перепроизводстве продукции, а также проверку соблюдения запрета на использование принудительного труда. В сферу этого расследования попал и Европейский союз.

Борьба с принудительным трудом — официальное обоснование

Теперь администрация Трампа опирается на раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет вводить пошлины против стран, ведущих, по мнению США, несправедливую или дискриминационную торговую политику.

В качестве основания Вашингтон указывает недостаточный контроль со стороны торговых партнеров за соблюдением запрета на использование принудительного труда.

«Мы уже почти сто лет строго запрещаем импорт продукции, произведенной с использованием принудительного труда. Пришло время, чтобы наши торговые партнеры делали то же самое», — заявил Джеймисон Грир.

Эксперты отмечают, что именно такая юридическая аргументация может значительно усложнить возможное оспаривание новых тарифов в суде.

Бизнес ждет разъяснений

Какими окажутся последствия новых пошлин для европейских компаний, пока неясно. С 1 июля между США и ЕС уже действует новое торговое соглашение, предусматривающее существенное снижение европейских пошлин на американские товары, тогда как большинство европейской продукции облагается в США пошлиной в 15%.

Пока неизвестно, будут ли новые тарифы действовать параллельно с уже существующими или заменят их.

Тем временем многие страны уже резко раскритиковали решение Вашингтона. Бразилия, для которой также вводится дополнительная пошлина в размере 12,5%, назвала эти меры «совершенно произвольными» и «не имеющими оснований». Австралия также заявила, что новые тарифы являются «абсолютно неоправданными», и сообщила о намерении добиваться их отмены в ходе переговоров с американской стороной.

Новая тарифная политика США может стать очередным этапом обострения мировой торговой напряженности. Хотя администрация Дональда Трампа утверждает, что защищает честную конкуренцию и права работников, торговые партнеры Вашингтона считают новые пошлины политически мотивированными и готовятся добиваться их пересмотра.

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#США #Дональд Трамп #торговля #экономика #тарифы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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