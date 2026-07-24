При помощи ветеринарных ученых из Эстонского университета естественных наук в Эстонии уже растут три жеребенка-клона: к родившемуся в апреле Водану М Альфа в июне и июле присоединились клоны Водан М Бета и Водан М Гамма.

Все три жеребенка-клона родились здоровыми и растут на конюшне в Луунья. Жеребята — генетические копии бывшего спортивного жеребца Водана М. Водан М был конем Урмаса Раага, который добился больших успехов как в спорте, так и в качестве жеребца-производителя.

При клонировании лошадей использовалась современная технология инъекции стволовых клеток, в ходе которой из яйцеклетки удаляется ядро и заменяется ядром соматической клетки клонируемого животного. Ранее лошадей с помощью такой технологии не клонировали.

«Развившиеся в лабораторных условиях эмбрионы мы подсадили кобылам-реципиентам, которые выносили жеребят. Рождение трех жеребят — подтверждение того, что разработанная технология работает. Успешность нашего клонирования составила 50 процентов, чего ранее нигде не удавалось достичь», — сказала эмбриолог Эстонского университета естественных наук Элина Тсопп.

Эстония стала второй страной в Европе после Италии, где родились жеребята-клоны.