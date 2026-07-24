Без электричества остались Тбилиси и ряд других городов. Причиной стала крупная авария в энергосистеме страны.

Вечером 23 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за аварии в национальной энергосистеме без света остались жители Тбилиси и ряда других городов.

По данным грузинских СМИ, электроснабжение практически одновременно исчезло почти во всех районах столицы, а также в нескольких регионах страны.

После полуночи местные издания сообщили, что причиной блэкаута стала крупная авария в энергосистеме Грузии. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Кроме перебоев с электричеством, жителей предупредили о возможных проблемах с водоснабжением, поскольку часть объектов водной инфраструктуры зависит от электроснабжения.

Власти и энергетические службы устраняют последствия масштабной аварии. Пока причины сбоя официально не названы, а восстановление подачи электричества продолжается.