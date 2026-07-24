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В Японии начали продавать холодильники для людей: у нас будут? 0 116

В мире
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Первый холодильник для людей

Признайтесь: в жаркую погоду многим ведь наверняка приходили дурацкие мысли – забраться в холодильник, чтобы хоть чуть-чуть передохнуть от изнуряющего зноя? Останавливало лишь то, что места внутри было совсем уж маловато – и скрючившись, не поместиться. Даже если вынуть все полки и ящики.

Японцы, подвергшиеся нынешним летом испытаниям сильно повышенными температурами – более 40 градусов Цельсия в тени, воплотили желаемое в действительное. Сразу две местные фирмы - Do Hiemon и SDRS, выпускающие торговые автоматы, «выбросили» на рынок холодильники для индивидуального охлаждения (personal cooling box) – эдакие шкафы с прозрачными дверцами, похожие на их традиционную продукцию - торговые автоматы. В таком шкафу легко можно разместить не продукты, а взрослого человека. Он охладится, сидя на полочке.

По замыслам изобретателей, одноместные холодильники будут в первую очередь спасать от тепловых ударов совсем уж изнывающих – мол, достаточно будет провести внутри хотя бы 10 минут. Но замерзнуть шкафы не дадут – они автоматически отключаются через 20 минут охлаждения. Потом через какое-то время «сеанс» можно будет повторить.

В целом двухметровый холодильник поддерживает внутри температуру в 15 градусов, обдувая при этом голову, шею и плечи «пользователя» потоком воздуха температурой 5 градусов. Расход энергии – гораздо меньше, чем у кондиционера.

Цена новинки, правда, высокая - порядка 8 тысяч долларов. «Жжет» не хуже городского зноя. Намерена ли Япония поставлять индивидуальные холодильники на экспорт – например, в южную Европу, которая этим летом бьет температурные рекорды, пока не известно.

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#климат #Япония #энергоэффективность #экспорт #технологии #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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