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После удара беспилотников в России загорелись очередные склады Wildberries 0 285

В мире
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар Wildberries в Крыму
ФОТО: twitter

В ночь на пятницу Украина нанесла массированный удар беспилотниками по нескольким регионам России, включая Санкт-Петербург и Тверь, а также был совершен удар по Крыму. В результате атак возникли пожары на складах интернет-магазина Wildberries, сообщают российские и украинские СМИ.

По данным СМИ, около 2:30 в социальных сетях появились кадры атаки из Твери и Тверской области. Очевидцы сообщали о серии взрывов и последующем пожаре. Предполагается, что целью мог стать склад Wildberries, однако эта информация требует уточнения.

Примерно в 3:30, судя по опубликованным видеозаписям, беспилотники достигли Санкт-Петербурга. Российские Telegram-каналы сообщают, что атаке подвергся объект Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, расположенный за административной границей города, но относимый к его логистической инфраструктуре.

Издание «Осторожно, новости» сообщает, что удар был нанесен по промышленной зоне «Уткина Заводь», где расположены складские комплексы, включая склад Wildberries. После атаки там вспыхнул крупный пожар.

Одновременно атака беспилотников была зафиксирована и в Крыму. В Симферополе после ударов загорелся склад Wildberries, а персонал сортировочного центра был эвакуирован. Информацию об эвакуации подтвердили в пресс-службе компании.

По сообщениям очевидцев, взрывы в ночь на пятницу были слышны не только в Симферополе, но также в Севастополе, Евпатории, Судаке и других населенных пунктах полуострова.

В последние недели объекты логистической сети Wildberries неоднократно подвергались атакам. По данным Reuters, за несколько дней были повреждены несколько складов компании в различных регионах России, что привело к перебоям в работе части логистической инфраструктуры. Украинская сторона заявляет, что рассматривает эти объекты как элементы инфраструктуры, поддерживающей военные усилия России, тогда как Москва и сама компания это отрицают.

Официальной информации о масштабах ущерба и возможных пострадавших на момент публикации не поступало.

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#пожар #Украина #логистика #безопасность #дроны #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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