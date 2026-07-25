Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

1% от общей суммы: латвийские фермеры вновь получат «гулькины слезки» от общего объема помощи ЕС 1 156

В мире
Дата публикации: 25.07.2026
grani.lv
Изображение к статье: трактор в поле

Еврокомиссия распределила 540 млн евро экстренной поддержки между фермерами стран ЕС, чтобы частично компенсировать рост цен на топливо и минеральные удобрения из-за кризиса на Ближнем Востоке. Латвии достанется 5,5 млн евро — около 1% от общей суммы.

В организации Zemnieku saeima считают, что это один из самых низких показателей в Евросоюзе. По предварительным расчётам, латвийские фермеры смогут получить около 10 евро за гектар, тогда как в ряде стран так называемой Старой Европы выплаты составят от 15 до 30 евро.

Эксперт организации Валтер Зелч считает, что такой подход снижает конкурентоспособность балтийских аграриев. По его словам, при распределении средств не были учтены важные особенности Латвии — высокая зависимость от импортных удобрений и ограниченная доступность органических удобрений.

Дополнительные расходы отрасли связаны и с отказом от прежних рынков после начала войны в Украине. Латвийским хозяйствам пришлось перейти на более дорогие альтернативные поставки, что ударило по ним сильнее, чем по фермерам ряда других стран ЕС.

По оценке Zemnieku saeima, только подорожание минеральных удобрений с учётом механизма углеродной корректировки CBAM до конца года может обойтись латвийским аграриям примерно в 16 млн евро.

Для сравнения, Франция получит 107 млн евро, Польша — 66 млн, Германия — 60 млн, Испания — 50 млн, Италия — 45 млн евро.

Еврокомиссия разрешила странам дополнительно выделять из национальных бюджетов сумму до 200% от полученной поддержки, однако в Zemnieku saeima отмечают, что более богатые государства могут воспользоваться этой возможностью гораздо активнее, тем самым ещё сильнее поддерживая своих фермеров.

Выплаты аграриям страны ЕС должны завершить до 28 февраля 2027 года.

×
Читайте нас также:
#Евросоюз
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Первый холодильник для людей
Изображение к статье: "Пацанские" разборки
Изображение к статье: Тайная тюрьма
Изображение к статье: Жеребята-клоны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Банкноты и спасательный круг
Наша Латвия
Изображение к статье: Скорая рядом с жилым домом
Наша Латвия
Изображение к статье: Крем на лице у женщины.
Люблю!
Изображение к статье: Инсульт
Люблю!
Изображение к статье: Женщина моет овощи
Люблю!
Изображение к статье: Вышел полноценный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум»
Культура &
Изображение к статье: Банкноты и спасательный круг
Наша Латвия
Изображение к статье: Скорая рядом с жилым домом
Наша Латвия
Изображение к статье: Крем на лице у женщины.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео