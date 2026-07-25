Еврокомиссия распределила 540 млн евро экстренной поддержки между фермерами стран ЕС, чтобы частично компенсировать рост цен на топливо и минеральные удобрения из-за кризиса на Ближнем Востоке. Латвии достанется 5,5 млн евро — около 1% от общей суммы.

В организации Zemnieku saeima считают, что это один из самых низких показателей в Евросоюзе. По предварительным расчётам, латвийские фермеры смогут получить около 10 евро за гектар, тогда как в ряде стран так называемой Старой Европы выплаты составят от 15 до 30 евро.

Эксперт организации Валтер Зелч считает, что такой подход снижает конкурентоспособность балтийских аграриев. По его словам, при распределении средств не были учтены важные особенности Латвии — высокая зависимость от импортных удобрений и ограниченная доступность органических удобрений.

Дополнительные расходы отрасли связаны и с отказом от прежних рынков после начала войны в Украине. Латвийским хозяйствам пришлось перейти на более дорогие альтернативные поставки, что ударило по ним сильнее, чем по фермерам ряда других стран ЕС.

По оценке Zemnieku saeima, только подорожание минеральных удобрений с учётом механизма углеродной корректировки CBAM до конца года может обойтись латвийским аграриям примерно в 16 млн евро.

Для сравнения, Франция получит 107 млн евро, Польша — 66 млн, Германия — 60 млн, Испания — 50 млн, Италия — 45 млн евро.

Еврокомиссия разрешила странам дополнительно выделять из национальных бюджетов сумму до 200% от полученной поддержки, однако в Zemnieku saeima отмечают, что более богатые государства могут воспользоваться этой возможностью гораздо активнее, тем самым ещё сильнее поддерживая своих фермеров.

Выплаты аграриям страны ЕС должны завершить до 28 февраля 2027 года.