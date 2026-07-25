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Через сколько лет исчезнут деньги? Илон Маск сделал прогноз 0 387

В мире
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск с сыном

Илон Маск с сыном

ФОТО: twitter

Почему исчез необходимость в денежных средствах? Миллиардер объяснил.

Через 10 лет деньги потеряют значение — Маск

«К 2036 году деньги потеряют свое значение. Зачем они вам? Деньги нужны для товаров и услуг: еды, жилья, транспорта, развлечений. Но если роботы и искусственный интеллект произведут больше, чем любой человек может потребить, зачем тогда деньги?» — заявил Илон Маск в интервью The Economist.

На вопрос ведущей о том, как будут жить люди, потерявшие работу из-за ИИ, миллиардер ответил, что каждому обеспечат всеобщий гарантированный базовый доход. По его словам, многие прежние профессии уже исчезли с появлением компьютеров. К такому же эффекту приведет и революция искусственного интеллекта, - сообщает RTVI US.

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#Илон Маск #искусственный интеллект #роботизация #технологии #экономика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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