Нет, речь идет о Великобритании. 120 британских миллионеров обратились к новому премьер-министру с просьбой увеличить налоги для самых богатых, заявив, что могут позволить себе платить больше ради сокращения социального неравенства.

120 британских миллионеров обратились к премьер-министру Энди Бернему с неожиданной просьбой — увеличить налоги для самых богатых. Они уверяют, что готовы платить больше ради сокращения социального неравенства, хотя критики предупреждают: такая реформа может привести к бегству капитала из страны, передает NOS.

Группа из 120 состоятельных британцев, называющая себя Patriotic Millionaires («Патриотичные миллионеры»), опубликовала открытое письмо с призывом ввести налог на крупные состояния. Среди подписантов — бывший футболист и телеведущий Гари Линекер, а также режиссер и сценарист Ричард Кертис.

Авторы инициативы предлагают ежегодно взимать 2% с состояния, превышающего 10 миллионов фунтов стерлингов. По их расчетам, такая мера могла бы приносить бюджету около 24 миллиардов фунтов в год. Сейчас в Великобритании общего ежегодного налога на состояние не существует.

«Мы можем себе это позволить»

Свое обращение миллионеры озаглавили Proud to Pay («Гордимся тем, что платим»).

«Мы хотим, чтобы вы обложили нас более высокими налогами. Мы можем себе это позволить», — говорится в письме.

По мнению авторов, речь идет не о людях, зарабатывающих своим трудом, а о владельцах огромных капиталов, живущих в основном за счет накопленного богатства.

«Слишком долго деньги и власть были сосредоточены в руках небольшой группы людей. Это вредит нашей стране, обществу, демократии и окружающей среде», — считают инициаторы обращения.

Согласно исследованию самой организации, около 75% британских миллионеров поддерживают повышение налогов для сверхбогатых. Примерно такой же результат показал и недавний опрос YouGov: три четверти жителей страны выступают за введение налога на состояние, тогда как против высказались лишь 13% респондентов.

Правительство изучает идею

Обращение прозвучало в первую рабочую неделю нового премьер-министра Энди Бернема. Ранее он заявил, что его правительство рассматривает возможность введения налога на крупные состояния.

Однако эксперты напоминают, что реализовать такую систему будет непросто. Для этого властям придется сначала создать механизм оценки всего имущества состоятельных граждан — от недвижимости и акций до произведений искусства и других активов. Сейчас подобного единого реестра в стране нет.

Есть и риски

Противники реформы предупреждают, что новые налоги могут подтолкнуть богатых британцев к переводу активов за границу или оформлению собственности на родственников.

Еще в 2020 году британская Комиссия по налогу на состояние пришла к выводу, что разовый налог реализовать значительно проще, чем ежегодный. Аналогичной позиции придерживается и Институт фискальных исследований (Institute for Fiscal Studies), который считает, что постоянный налог на богатство способен замедлить экономический рост, сократить инвестиции и ускорить отток капитала в такие юрисдикции, как Дубай, Монако или Швейцария.

Попытки ввести подобный налог предпринимались и раньше. В 1970-х годах министр финансов лейбористского правительства Денис Хили изучал такую возможность, однако спустя несколько лет отказался от идеи, сославшись на чрезмерные административные расходы и политическое сопротивление.

Неравенство остается одной из главных проблем

Интерес к подобной инициативе во многом объясняется высоким уровнем имущественного неравенства в Великобритании. По данным World Inequality Lab, 1% самых богатых британцев владеет примерно 22–23% личного состояния страны.

Многие жители также считают, что за последние 10–15 лет их уровень жизни практически не вырос. Причинами называют слабый экономический рост, высокую инфляцию, подорожание энергоносителей и последствия многолетней политики бюджетной экономии. На этом фоне идея заставить сверхбогатых платить больше пользуется заметной общественной поддержкой.

Пока предложение остается лишь предметом обсуждения, однако сам факт того, что инициаторами повышения налогов выступили представители британской финансовой элиты, уже привлек большое внимание. Теперь правительству предстоит решить, сможет ли столь необычная инициатива превратиться в реальную налоговую реформу, не навредив экономике страны.