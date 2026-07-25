Генеральный директор Chevron Майк Вирт обсудил с представителями администрации США вопрос защиты бизнеса американского нефтяного гиганта в Казахстане от последствий войны между Россией и Украиной. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Поводом послужила атака украинских беспилотников в Чёрном море вблизи Новороссийска, в результате которой были повреждены четыре танкера, в том числе один, зафрахтованный Chevron. Этот российский порт является конечным пунктом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который на 15% принадлежит Chevron и обеспечивает 2% мировых поставок нефти. Из-за ограничений на отгрузку Казахстан уже вынужден сокращать добычу.

После консультаций с нефтяниками администрация президента США Дональда Трампа предостерегла Украину от атак на нероссийские суда в Чёрном море.

"Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергоносителей из Казахстана на европейские рынки, который служит альтернативой российским ресурсам", – заявил американский чиновник.

Для Chevron ставки чрезвычайно высоки. Компания владеет 50% акций месторождения Тенгиз, на долю которого приходится 12% её мировой добычи (около 1 млн баррелей в сутки) и которое должно было принести $6 млрд свободного денежного потока в этом году. Недавно Chevron потратила около 48 миллиардов долларов на расширение Тенгиза. Длительная остановка экспорта грозит колоссальными убытками.

Администрация Трампа стремится сохранить бесперебойные поставки нефти от Chevron после того, как недавнее перекрытие двух ключевых узких мест транспортировки нефти на Ближнем Востоке ненадолго подняло мировые цены на сырьё выше $100 за баррель.

По данным аналитиков, если Украина продолжит атаки, которые останавливают этот экспорт, Chevron почти наверняка будет вынуждена сократить добычу на Тенгизе, поскольку порту не хватает значительных мощностей для хранения нефти.

Однако, учитывая сопротивление США атакам на нероссийские танкеры в Чёрном море, Украина, вероятно, переключится на другие, менее политически чувствительные цели, считает аналитик Пол Ченг.

Ситуацию на рынке осложняют и другие конфликты: атаки хуситов в Красном море у Баб-эль-Мандебского пролива и замедление судоходства через Ормузский пролив из-за взаимных ударов США и Ирана. Впрочем, благодаря скачку цен на следующей неделе Chevron и ExxonMobil могут объявить о рекордных прибылях за второй квартал.

Украинские атаки на российские танкеры

Недавно стало известно, что Казахстан приостанавливает транспортировку нефти по трубопроводу к своему главному экспортному терминалу на российском побережье Чёрного моря из-за серии украинских атак на танкеры.

В Азовском море Силы обороны ВС Украины охотятся за небольшими судами "теневого флота" РФ, транспортирующими топливо к огромным танкерам, которые загружаются на рейде в Черном море, заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди. Только за 9 дней с 6 июля дроны поразили более 110 российских судов в Азовском море.

А в ночь на 15 июля Силы обороны впервые поразили танкеры "теневого флота" РФ в акватории Черного моря – было зафиксировано попадание по 20 судам.