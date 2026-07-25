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«Невиданный уровень угроз» 0 50

В мире
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Дональд Трамп

ФОТО: twitter

Секретная служба провела брифинг.

Охрана Трампа заявила о «невиданном» уровне угроз в его адрес

Уровень угроз в адрес людей под защитой Секретной службы США, включая Дональда Трампа, достиг небывалой отметки. Об этом CNBC сообщил высокопоставленный сотрудник ведомства.

По его словам, только с начала 2026 года зафиксировано около 10 000 угроз госчиновникам и судьям Верховного суда, что на 40% больше, чем годом ранее, а число принудительных госпитализаций подозреваемых выросло в 10 раз, - сообщает RTVI US.

Особую тревогу вызывают беспилотники. Замдиректора службы Мэтью Кьюин прямо сослался на опыт Украины и предупредил, что появление «темных» дронов с оптоволоконным управлением в США — лишь вопрос времени.

Брифинг сотрудников Секретной службы прошел накануне ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, где выступит Трамп. Само мероприятие ранее пришлось перенести после попытки вооруженного мужчины прорваться через КПП.

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#США #Украина #Дональд Трамп #безопасность #технологии #беспилотники #угрозы #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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