Без визы в Черногорию россияне и белорусы смогут въезжать до 31 октября, следует из документов Кабмина. Эти поправки еще предстоит утвердить.

Положения о безвизовом пребывании граждан РФ и Беларуси в Черногории изменятся после 31 октября 2026 года, следует из проекта изменений в соответствующие документы страны. Проект постановления об изменениях был опубликован на сайте правительства Черногории в пятницу, 24 июля, обратило внимание издание "Ковчег".

Согласно документу, в положения, описывающие правила безвизового пребывания в Черногории, планируется внести изменения: РФ и Беларусь исключат из перечня стран, граждане которых могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

Наряду с этим в документах появится пояснение: "Граждане Республики Беларусь и РФ могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран".

О том, как россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию с 1 ноября, не сообщается. Поправки при этом могут быть не окончательными - документ еще предстоит утвердить правительству. Поправки вряд ли встретят значимое сопротивление среди черногорских политиков, но сроки могут сдвинуться - ранее черногорские СМИ называли датой введения виз для россиян конец сентября 2026 года.

Черногория вводит безвиз для россиян из-за правил ЕС

Грядущие изменения в визовой политике Черногории - шаг страны на пути к вступлению в Евросоюз. В соответствии с визовой политикой ЕС, Черногория должна ввести визы для стран, представляющих риски для безопасности содружества, а также расторгнуть соглашения о безвизовом режиме со странами, для которых Евросоюз требует наличия визы. Ввиду этого Подгорица также в несколько этапов отменит безвиз для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран.

Посольство Черногории предупредило россиян о введении виз еще в 2025 году. С начала июля в восьми городах РФ - Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске - работают визовые центры Черногории. Но до подтверждения изменений в них обслуживают лишь граждан третьих стран.

В Черногорию из РФ уехало более 100 тысяч россиян

В 2022 году с 24 февраля - даты начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - по 10 октября более 112 тысяч россиян подали в Черногории заявления о пребывании сроком до 90 дней, сообщало МВД балканской страны. За тот же период такие заявления подали чуть более 50 тысяч украинцев.

Позднее, как писали местные СМИ, россияне стали уезжать из Черногории из-за не слишком удобных положений местного законодательства, касающихся получения вида на жительство и предпринимательской деятельности. Многие из них осели в соседней Сербии.

Официальных данных о проживающих в Черногории россиянах по состоянию на 2026 год не приводится. СМИ оценивают их количество в 21 000 - 26 000 человек, что составляет примерно 3 процента населения страны.