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Полицейский катер на полном ходу врезался в знаменитый мост Лондона: есть пострадавшие 1 200

В мире
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вестминстерский мост

В Лондоне на реке Темзе полицейский катер столкнулся с Вестминстерским мостом. В результате происшествия пострадали пять сотрудников полиции.

Инцидент произошел во второй половине дня. После удара несколько полицейских оказались в воде. По словам очевидцев, которых цитирует BBC, они находились в реке около десяти минут, прежде чем их подобрал другой полицейский катер. В спасательной операции также был задействован вертолет, передает NOS.

На опубликованных кадрах видно, как медики оказывают помощь пострадавшим на пришвартованном у берега судне. Затем всех раненых доставили в больницу.

Лондонская полиция пока не сообщает о степени тяжести полученных травм. Вместе с тем уже начато расследование, которое должно установить причины столкновения. По предварительным данным, гражданские лица в результате происшествия не пострадали.

После аварии Вестминстерский мост, расположенный рядом с Вестминстерским дворцом и башней Биг-Бен, был полностью закрыт для движения транспорта в обоих направлениях.

Для регулирования судоходства в районе происшествия были привлечены сотрудники Портовой администрации Лондона и береговой охраны.

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#происшествие #полиция #Лондон
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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