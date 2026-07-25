Президент Казахстана Токаев на встрече с главой России Путиным в Омске предложил ему "заморозить" войну в Украине, заявив, что "природа этого конфликта не совсем понятна для многих"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с главой России Владимиром Путиным в субботу, 25 июля, в Омске предложил "заморозить" войну в Украине. Фрагмент с заявлением Токаева и реакцией Путина опубликовало агентство ТАСС.

Токаев высказался во время встречи с Путиным на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит 24-25 июля. Президент Казахстана заявил, что сейчас "никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон". В то же время он предположил, что, "может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты".

По словам Токаева, в связи с войной в Украине ему "поступает много сигналов" из Европы и США, о которых он ранее информировал Путина. При этом президент Казахстана добавил, что его страна отказывается быть посредником в достижении мира между Россией и Украиной.

Токаев: Природа этого конфликта не совсем понятна для многих

Токаев подчеркнул, что война в Украине - это "межгосударственный конфликт", "речь не идет о какой-то гражданской войне". "Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас", - отметил президент Казахстана. Он добавил, что "все это надо останавливать", поскольку война в Украине - "на руку и на радость" противникам как Москвы, так и Киева.

При этом Токаев отметил, что Путин проявил "максимум дипломатической гибкости" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в американском городе Анкоридж в августе 2025 года.

Путин же, коротко комментируя высказывание президента Казахстана по войне, пообещал ему в течение дня "обязательно проинформировать в деталях" о происходящем на "украинском направлении".