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Санкции ударили по россиянам в Грузии 0 334

В мире
Дата публикации: 25.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Российские рубли

Российские рубли

Еще одна платежная система заблокирована.

Популярная среди россиян платежная система "Золотая корона" остановила денежные переводы из РФ в Грузию. Это произошло сразу после вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС.

В новый санкционный список ЕС попал оператор системы "Золотая Корона" - новосибирская организация "Платежный центр". Среди доступных направлений денежных переводов пока остаются Узбекистан, Турция, Кыргызстан и Азербайджан, убедилась Deutsche Welle.

В поддержке "Золотой короны" сообщили изданию РБК, что "на данный момент некоторые направления для переводов недоступны". Корреспондент издания сообщил, что не смог осуществить перевод в Казахстан.

В Грузию переехали десятки тысяч россиян после начала полномасштабной войны в Украине. Система "Золотая корона" оставалась одним из самых популярных способов перевода средств из России.

В 21-й пакет внесены 48 физических и 170 юридических лиц. Это крупнейшее расширение санкционного списка с начала войны, подчеркивают в ЕК.

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#Грузия #санкции #Евросоюз #Россия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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