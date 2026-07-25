Прошел месяц после двойного землетрясения в Венесуэле: более 5500 погибших и 16 700 раненых, тысячи семей без жилья, власти с конца июня не обновляют списки пропавших, ущерб – 19,6 млрд долларов.

Прошло тридцать дней с момента, когда два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 за 39 секунд сотрясли север Венесуэлы в ночь на 24 июня. То, что власти тогда описывали как редкое сейсмическое явление, сейсмический дублет, за прошедшие недели превратилось в одну из самых тяжелых природных катастроф, которые страна пережила более чем за столетие.

Через месяц цифры продолжают меняться, хотя уже гораздо медленнее, чем в первые дни, и по-прежнему оставляют пробелы, которые правительство так и не заполнило. Последние официальные данные, озвученные в прошлую пятницу председателем Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом, говорят о том, что погибли 5 546 человек и еще 16 740 получили ранения.

Последний показатель практически не меняется уже несколько недель, что позволяет предположить, что медики больше не получают новых тяжёлых пострадавших, тогда как число погибших продолжает расти по мере того, как продвигаются работы по разбору завалов и судебно-медицинской идентификации тел, многие из которых были захоронены без опознания в специально выделенных могилах на кладбищах Ла-Гуаиры.

Самый неудобный показатель, однако, тот, который правительство Венесуэлы не обновляет. С 25 июня, на следующий день после сейсмического дублета, власти больше не называли официальную цифру пропавших без вести, которая тогда составляла 157 человек. На фоне этой паузы появилась гражданская инициатива Desaparecidos del Terremoto de Venezuela, которая централизует сообщения родственников и ведёт реестр почти 29 500 человек, чья судьба неизвестна. Этот разрыв между тем, что признаёт государство, и тем, что фиксируют сами граждане, остаётся одним из наиболее критикуемых аспектов управления чрезвычайной ситуацией.

Материальный ущерб и перемещение людей

Помимо человеческих жертв землетрясение оставило значительный экономический след. В докладе Всемирного банка, опубликованном на прошлой неделе, прямой физический ущерб оценивается примерно в 19,6 млрд долларов.

Из этой суммы 9,3 млрд приходятся на разрушенные или серьёзно повреждённые жилые дома, 5,2 млрд - на государственную инфраструктуру, включая больницы, школы и другие жизненно важные объекты, и около 5 млрд - на коммерческие и промышленные здания.

По данным последней официальной сводки на месте бедствия насчитывается:

856 пострадавших зданий, из них 190 полностью обрушились число людей, оставшихся без жилья, достигло 17 907, из которых 23 122 продолжают жить в 107 временных лагерях, развернутых в Каракасе и Ла-Гуаире, какую-либо помощь получили 128 324 семьи со стороны властей с начала чрезвычайной ситуации. С момента основного толчка, кроме того, было зафиксировано 1 405 повторных землетрясений, некоторые из которых оказались достаточно сильными, чтобы осложнить работы на уже ослабленных конструкциях.

Через месяц жизнь пытается вернуться в нормальное русло

По мере того как проходят недели, спасательные операции в узком смысле слова уступили место работам по разбору завалов и восстановлению, процессу, который, по признанию самих властей, займёт месяцы, если не годы.

Часть базовых услуг, например электроснабжение в отдельных районах Ла-Гуаиры, была восстановлена примерно через две недели после землетрясения, но до полноценной нормальности ещё далеко. Организации, такие как «Врачи без границ», поддерживают работу мобильных клиник в зоне нулевого уровня, в эпицентре бедствия, чтобы покрыть потребности в медицинской помощи, с которыми государственная система здравоохранения, ослабленная ещё до землетрясения, не справляется в полной мере.

Трагедия произошла к тому же в политически чувствительный момент для Венесуэлы, переживающей переходный период после задержания бывшего президента Николаса Мадуро в начале года, при Делси Родригес во главе временного правительства, которое до сих пор не назначило дату выборов.

То, как будет организовано управление международной помощью, включая сотрудничество с такими странами, как Израиль, и усилия по разблокированию венесуэльских активов при поддержке США, вырисовывается как один из факторов, который будет определять темпы восстановления в ближайшие месяцы.