Президент Украины заинтересован в поездке в США и ждет от Белого дома информации о графике Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на источники. Встреча двух лидеров может состояться в Вашингтоне 28 июля.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский планируют провести встречу в Вашингтоне 28 июля. Об этом сообщило в пятницу, 24 июля, агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Между тем неназванный собеседник журналистов в Украине подтвердил, что Зеленский "заинтересован в поездке в США", но его команда ждет от Белого дома официального подтверждения рабочего графика Трампа. По словам этого источника, официальные лица из Украины и США обсуждали возможность сделать России предложение об установлении перемирия в воздухе в рамках очередного пакета предложений по возможным условиям прекращения войны в Украине.

Киев уже предлагал президенту РФ Владимиру Путину установить режим прекращения огня, но тот отклонил это предложение, заявил украинский собеседник Reuters. Однако позиция Путина может измениться, так как экономика России сейчас испытывает сильное давление из-за продолжающихся атак Киева с использованием дронов и ракет, полагают некоторые наблюдатели.

Предложения для новых мирных переговоров с Россией

22 июля Владимир Зеленский обсудил по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером возможность возобновления мирных переговоров с Россией, после чего сообщил, что представители Украины и США могут встретиться в США в ближайшее время.

24 июля временно исполняющий обязанности главы Минобороны Украины Евгений Хмара, а также главком ВСУ Михаил Драпатый и начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Скибюк встретились в Киеве с постоянным представителем США при НАТО Мэтью Уитэкером и, как передает агентство "Интерфакс-Украина", обсудили стратегию противодействия России на поле боя, укрепление ПВО и размещение ракет Patriot.

Визит Владимира Зеленского в США

В тот же день, 24 июля, ультраправая активистка и блогер Лора Лумер, поддерживающая Трампа, провела интервью с Зеленским, после чего заявила, что он рассказал ей о планах посетить США на наступающей неделе и встретиться там с главой государства. По словам Лумер, Зеленский намерен также присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма. Прощальная церемония состоится 28 июля в Вашингтоне, напоминает Reuters. Там Трамп собирается выступить с речью. Похоронен Грэм должен быть в своем родном штате Южная Каролина 29 июля.

Линдси Грэм был активным сторонников помощи Украине и посещал эту страну 10 раз после начала полномасштабного российского военного вторжения.