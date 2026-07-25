Греция запускает масштабную программу перевооружения, которую откладывала 10 лет, и потратит на нее миллиарды евро. В этом ей помогут две страны.

Греция запускает масштабную программу перевооружения стоимостью 4,2 млрд евро, центральным элементом которой станет создание современной системы противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороны под названием "Щит Ахиллеса".

Проект реализуется в сотрудничестве с Израилем и Кипром на фоне напряженных отношений с Турцией, пишет Tech. В частности, по словам министра обороны Греции Никоса Дендиаса, страна "вступает в новую эру". Большая часть финансирования – около 3 млрд евро – будет направлена на закупку израильских компонентов для новой оборонной системы.

Что еще купит Греция

Помимо "Щита Ахилла", Афины значительно укрепят свои вооруженные силы. В частности, в программу закупок входят:

израильские беспилотники Heron; бразильские военно-транспортные самолеты Embraer C-390 Millennium; ракеты для американских ударных вертолетов Apache; другие современные системы вооружения.

Отмечается, что новая программа является частью масштабной военной реформы, которую правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявило в 2025 году. В Афинах назвали её важнейшей модернизацией греческих вооружённых сил в современной истории страны.