Министерство обороны в целом поддерживает рассматриваемый в Рийгикогу законопроект, который позволит привлекать в Кайтселийт добровольцев из других стран-членов НАТО, однако ведомство считает, что сопутствующие этому риски для безопасности необходимо дополнительно минимизировать, передает Postimees.
По словам министра обороны Ханно Певкура, в законопроекте недостаточно четко прописано, какие права и обязанности, установленные Законом о воинской службе, будут распространяться на иностранца-члена Кайтселийта. Он также отметил, что требуют уточнения порядок принесения присяги военнослужащего, основания для внесения лица в регистр и условия назначения иностранного гражданина на должность военного времени. Певкур подчеркнул, что необходимо предусмотреть решение для ситуаций, когда гражданин страны НАТО желает добровольно участвовать в обороне Эстонии, но при этом представляет угрозу для ее безопасности.
Ссылаясь на оценку МВД, Певкур отметил, что такой человек может не иметь судимости, но при этом быть связанным с экстремистскими или террористическими организациями, организованной преступностью или быть идеологически радикализованным. Поскольку речь идет о гражданине иностранного государства, возможности эстонских властей по проверке его биографии могут быть ограничены.
По словам Певкура, основания для отказа в приеме на службу, предусмотренные действующим Законом о воинской службе, могут быть недостаточны для минимизации подобных рисков. Если закон не будет предусматривать проверку биографии или другие дополнительные механизмы контроля, то снижение рисков может лечь в основном на плечи контрразведки.
В конце июня 53 члена Рийгикогу инициировали законопроект о внесении изменений в Закон о Кайтселийте и Закон о воинской службе. Его цель — создать правовую основу для более гибкого привлечения граждан стран-членов НАТО к обороне Эстонии. Согласно законопроекту, гражданин страны НАТО старше 18 лет сможет добровольно принять на себя воинскую обязанность, принеся присягу военнослужащего, после чего его можно будет назначить на должность военного времени.
Оставить комментарий