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В Эстонии опасаются брать в ополчение иностранцев даже из стран НАТО 0 60

В мире
Дата публикации: 25.07.2026
BNS
Изображение к статье: Чернокожий мужчина в форме кайтселлит

Министерство обороны в целом поддерживает рассматриваемый в Рийгикогу законопроект, который позволит привлекать в Кайтселийт добровольцев из других стран-членов НАТО, однако ведомство считает, что сопутствующие этому риски для безопасности необходимо дополнительно минимизировать, передает Postimees.

По словам министра обороны Ханно Певкура, в законопроекте недостаточно четко прописано, какие права и обязанности, установленные Законом о воинской службе, будут распространяться на иностранца-члена Кайтселийта. Он также отметил, что требуют уточнения порядок принесения присяги военнослужащего, основания для внесения лица в регистр и условия назначения иностранного гражданина на должность военного времени. Певкур подчеркнул, что необходимо предусмотреть решение для ситуаций, когда гражданин страны НАТО желает добровольно участвовать в обороне Эстонии, но при этом представляет угрозу для ее безопасности.

Ссылаясь на оценку МВД, Певкур отметил, что такой человек может не иметь судимости, но при этом быть связанным с экстремистскими или террористическими организациями, организованной преступностью или быть идеологически радикализованным. Поскольку речь идет о гражданине иностранного государства, возможности эстонских властей по проверке его биографии могут быть ограничены.

По словам Певкура, основания для отказа в приеме на службу, предусмотренные действующим Законом о воинской службе, могут быть недостаточны для минимизации подобных рисков. Если закон не будет предусматривать проверку биографии или другие дополнительные механизмы контроля, то снижение рисков может лечь в основном на плечи контрразведки.

В конце июня 53 члена Рийгикогу инициировали законопроект о внесении изменений в Закон о Кайтселийте и Закон о воинской службе. Его цель — создать правовую основу для более гибкого привлечения граждан стран-членов НАТО к обороне Эстонии. Согласно законопроекту, гражданин страны НАТО старше 18 лет сможет добровольно принять на себя воинскую обязанность, принеся присягу военнослужащего, после чего его можно будет назначить на должность военного времени.

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#НАТО #терроризм #Эстония #безопасность #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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