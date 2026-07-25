В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за ней следовали Вильнюс и Таллин. Дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе, за которым следовала Рига, а меньше всего в конце рабочей недели дизельное топливо стоило в Таллине.

В Риге на заправочной станции "Circle K" на улице Краста цена бензина 95-й марки за неделю выросла на 2,7% и в пятницу составила 1,894 евро за литр, а цена дизельного топлива поднялась на 6,6% и составила 1,944 евро за литр.

В Вильнюсе на заправочной станции "Circle K" на проспекте Саванорю бензин 95-й марки в пятницу стоил 1,739 евро за литр, что на 0,6% больше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива выросла на 4,8% и в пятницу составила 1,979 евро за литр.

В Таллине на заправочных станциях "Circle K" в пятницу цена бензина 95-й марки выросла на 9,5% - до 1,729 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю увеличилась на 21% и в пятницу составила 1,789 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 4% - до 0,955 евро за литр. В Вильнюсе цена на автогаз оставалась стабильной и в пятницу составляла 0,759 евро за литр, а в Таллине - выросла на 0,2% и составила 0,978 евро за литр.