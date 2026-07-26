У миллиардеров в США новый тренд: вместо роскошных особняков они теперь скупают целые кварталы - явление уже получило название Landmaxxing ("максимизация земли").

Так, глава Meta Марк Цукерберг с 2011 года потратил более 110 млн долларов, чтобы выкупить как минимум 11 соседних участков вокруг своей резиденции в Пало-Альто. Под своим огромным поместьем Цукерберг и его жена Присцилла Чан построили бункер площадью 650 квадратных метров, который соседи в шутку называют "Логово Бэтмена". Цукерберг потратил восемь лет на его строительство, которое сопровождалось шумом и постоянными пробками.

В одном из домов Цукерберга разместилась частная школа для его детей, хотя это формально противоречило закону. На улицах Пало-Альто нередко можно встретить охранников миллиардера, которые патрулируют тротуары и спрашивают местных жителей, что они здесь делают. "Они оккупировали этот район", - пожаловался изданию New York Times один из соседей миллиардера.

Похожим образом действуют и другие представители американской элиты. Основатель Amazon Джефф Безос приобрел сразу несколько роскошных вилл на элитном острове Индиан-Крик во Флориде, где планирует построить огромное поместье. Глава SpaceX Илон Маск активно скупает недвижимость в Техасе, чтобы создать закрытый жилой комплекс для своих как минимум 14 детей и их матерей, - сообщает Deutsche Welle.

Эксперты отмечают, что такая стратегия позволяет миллиардерам не только защитить свою частную жизнь, но и значительно повысить стоимость принадлежащих им территорий.