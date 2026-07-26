Министерство иностранных дел Ирана заявило, что в результате украинской атаки на торговое судно в Каспийском море погиб один человек и еще один получил ранения.

В ведомстве назвали удар «грубым нарушением» устава Организации объединенных наций и «актом агрессии, который может еще сильнее разжечь пламя войны», а также пригрозили Киеву ответными мерами.

«Иран, руководствуясь… принципом законной самообороны, без колебаний будет отстаивать свои национальные интересы и безопасность», — подчеркнули в МИД.

Ведомство обвинило Киев в продолжении «неразумного и враждебного» курса в отношении исламской республики, заявив, что Иран «никогда не вмешивался в конфликт между Россией и Украиной». В МИД добавили, что ответственность за последствия «авантюризма главы украинского режима» будет нести сам Киев, а также его «сторонники и подстрекатели».

После атаки министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил ситуацию с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Кроме того, временного поверенного Украины в Тегеране вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста «в связи с враждебными и преступными действиями».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ поразили в Каспийском море суда, использующиеся для перевозки военных грузов из Ирана в Россию, пишет The Moscow Times.