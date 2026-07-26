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Конец эпохи людей. Илон Маск назвал срок, когда ИИ превзойдет человечество 0 420

В мире
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск

Искусственный интеллект (ИИ) уже в ближайшие годы сможет превзойти совокупные интеллектуальные возможности человечества. Илон Маск уверен, что стремительное развитие нейросетей связано не только с технологическим прорывом, но и с кардинальным изменением экономики, рынка труда и привычного уклада жизни.

Пять лет до перелома

Самый богатый человек на планете вновь выступил с громким прогнозом о будущем искусственного интеллекта. По оценке Маска, примерно через пять лет ИИ достигнет уровня, который позволит ему выполнять практически любые задачи лучше человека. Исключением, по словам бизнесмена, останется лишь сам человеческий опыт — эмоции, личные переживания и «способность быть человеком».

По мнению миллиардера, скорость развития современных языковых моделей и вычислительных технологий значительно превосходит ожидания даже нескольких лет назад. Именно поэтому рубеж, который раньше казался делом далекого будущего, может быть достигнут уже к началу следующего десятилетия.

Маск также считает, что искусственный интеллект способен превзойти не только отдельного специалиста, но и совокупный интеллект всего человечества. Это означает, что системы нового поколения смогут эффективнее анализировать огромные объемы данных, создавать научные гипотезы, разрабатывать технологии и принимать сложные решения в самых разных сферах.

Мир изобилия

Несмотря на многочисленные предупреждения об угрозах ИИ, Маск сегодня все чаще говорит о потенциальных преимуществах этой технологии. По его мнению, если человечеству удастся избежать глобальных катастроф (прежде всего масштабных военных конфликтов) развитие искусственного интеллекта приведет к беспрецедентному экономическому росту.

Сочетание сверхразумных алгоритмов и робототехники позволит значительно удешевить производство товаров и услуг. В перспективе это может привести к эпохе, когда большинство материальных благ станет значительно доступнее, а многие привычные ограничения, связанные с дефицитом ресурсов и высокой стоимостью производства, останутся в прошлом.

Однако подобные оценки разделяют далеко не все: многие исследователи считают, что распространение ИИ действительно ускорит научный прогресс и повысит производительность труда, однако одновременно приведет к серьезной трансформации рынка занятости. По различным прогнозам, автоматизация способна заменить миллионы рабочих мест, особенно там, где деятельность связана с обработкой информации и выполнением типовых интеллектуальных операций.

Главный вопрос

При этом Маск не отказался от своих прежних опасений. Он признает, что риск утраты контроля над сверхразумными системами полностью исключить невозможно. Именно поэтому главной задачей сегодня становится не попытка остановить развитие технологий, а создание механизмов, которые обеспечат их безопасность и соответствие интересам людей.

По мнению миллиардера, будущие интеллектуальные системы должны изначально формироваться с учетом человеческих ценностей и работать на благо общества. В противном случае преимущества технологического скачка могут сопровождаться серьезными угрозами.

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#Илон Маск #искусственный интеллект #безопасность #технологии #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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