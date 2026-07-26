Как известно, первой правило бойцовского клуба, это не говорить о бойцовском клубе. Это правило распространяется как на войну на Ближнем Востоке, так и на торговлю, основанную на этой войне, говорит стратег Алeксей Шведов.

Гибнут люди, рушатся здания и судьбы. Вроде война же? Однако публично говориться лишь о «сделке» в рамках «самообороны» в ходе «специальной операции». Ну какая война, ну что вы, просто жесткие переговоры с целью заключить сделку. Вот такие нынче сделки, максимизация прибыли в которых достигается через кровь и разрушения.

С пятницы до воскресенья никаких боевых столкновений между Ираном и США не было, кроме того, Россия заявила, что в ближайшее время снимет ограничения на экспорт дизельного топлива. Таким образом замаячила перспектива корректировки цен вниз. Надолго ли? Это вряд ли, поскольку в данный момент боевые действия используются как инструмент контроля и извлечения максимальной прибыли от колебания цен на мировом рынке.

Механизм заработка достаточно прост, но доступен лишь горстке избранных, поскольку требует крайне высокой концентрации капитала, контроля за процессами принятия решений и управления потоками информации. Для всех остальных – неопределенность, подобная неотвратимой стихии инфляция и сокращение социальных программ, называемое модным словом «оптимизация». Однако у этого заработка в игре с нулевой суммой есть и обратная сторона. Это разрушение платежеспособного спроса. Но этого будет когда-то потом, а миллиарды текут в карман прямо сейчас.

Между тем резкий рост цен на АЗС вновь вызвал тревогу у потребителей, которые еще не оправились от первой волны роста цен весной 2026 года. В Еврозоне очередная волна роста цен на топливо совпадает с отсутствием экономического роста, что на фоне сокращения социальных программ и растущей безработицы вызывает недовольство у населения, поскольку их доходы не успевают за ростом цен. Таков сопутствующий ущерб для общества от «качелей» рынка.

Собираются ли принимающие решения лица вовремя снять с плиты закипающую кастрюлю народного недовольства или направить весь пар в очередную военную авантюру, известно лишь им и согласно правилам клуба, они об этом на публике не говорят…