Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первое правило бойцовского клуба… 0 7

В мире
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: эксперт

Как известно, первой правило бойцовского клуба, это не говорить о бойцовском клубе. Это правило распространяется как на войну на Ближнем Востоке, так и на торговлю, основанную на этой войне, говорит стратег Алeксей Шведов.

Гибнут люди, рушатся здания и судьбы. Вроде война же? Однако публично говориться лишь о «сделке» в рамках «самообороны» в ходе «специальной операции». Ну какая война, ну что вы, просто жесткие переговоры с целью заключить сделку. Вот такие нынче сделки, максимизация прибыли в которых достигается через кровь и разрушения.

С пятницы до воскресенья никаких боевых столкновений между Ираном и США не было, кроме того, Россия заявила, что в ближайшее время снимет ограничения на экспорт дизельного топлива. Таким образом замаячила перспектива корректировки цен вниз. Надолго ли? Это вряд ли, поскольку в данный момент боевые действия используются как инструмент контроля и извлечения максимальной прибыли от колебания цен на мировом рынке.

Механизм заработка достаточно прост, но доступен лишь горстке избранных, поскольку требует крайне высокой концентрации капитала, контроля за процессами принятия решений и управления потоками информации. Для всех остальных – неопределенность, подобная неотвратимой стихии инфляция и сокращение социальных программ, называемое модным словом «оптимизация». Однако у этого заработка в игре с нулевой суммой есть и обратная сторона. Это разрушение платежеспособного спроса. Но этого будет когда-то потом, а миллиарды текут в карман прямо сейчас.

Между тем резкий рост цен на АЗС вновь вызвал тревогу у потребителей, которые еще не оправились от первой волны роста цен весной 2026 года. В Еврозоне очередная волна роста цен на топливо совпадает с отсутствием экономического роста, что на фоне сокращения социальных программ и растущей безработицы вызывает недовольство у населения, поскольку их доходы не успевают за ростом цен. Таков сопутствующий ущерб для общества от «качелей» рынка.

Собираются ли принимающие решения лица вовремя снять с плиты закипающую кастрюлю народного недовольства или направить весь пар в очередную военную авантюру, известно лишь им и согласно правилам клуба, они об этом на публике не говорят…

×
Читайте нас также:
#безработица #война #торговля #инфляция #геополитика #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Панама.
Изображение к статье: Зеленский Федоров и Сырский
Изображение к статье: неформальные подростки
Изображение к статье: солдаты на Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Воздушная полиция
Политика
Изображение к статье: Тот самый мост
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Арманд Рукс
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Пенсионер считает деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: В сентябре пройдет фестиваль улицы Алдару в Старой Риге
Культура &
Изображение к статье: Ридли Скотт снимет новую версию «Острова сокровищ»
Культура &
Изображение к статье: Воздушная полиция
Политика
Изображение к статье: Тот самый мост
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Арманд Рукс
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео