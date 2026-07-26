Об этом вечером в воскресенье, 26 июля, со ссылкой на источники сообщили газеты Der Tagesspiegel и Die Zeit, а также телеканал rbb, ориентированный на Берлин и Бранденбург. Позже информацию подтвердила столичная полиция на своей странице в соцсети X.

Как указывает Der Tagesspiegel, полное имя застреленного подозреваемого - Абдул Баллут. Правоохранители обнаружили его примерно в 18:00 по местному времени на территории садового комплекса, указывает dpa. По предварительным данным, он набросился на полицейских, имея при себе холодное оружие. Из-за этого правоохранители открыли огонь. Подозреваемому пытались оказать медпомощь, но он скончался на месте.

По данным таблоида Bild, садовый участок, на котором застрелили Абдула Б., принадлежал его отцу.

Что известно о предполагаемом нападавшем

По данным властей, застреленный был связан с исламистскими кругами. Только в мае он вышел на свободу из пенитенциарного учреждения для подростков и молодых людей, совершивших уголовные преступления. Там он находился под стражей по подозрению в подготовке теракта.

Абдул Б. родился в Берлине, он гражданин Германии, а у его семьи - ливанские корни, отмечал телеканал n-tv. В конце 2025 года молодой человек был задержан в аэропорту Берлин-Бранденбург после возвращения из Ливана. Следствие утверждало, что ранее он пытался выехать в Сирию с целью вступить в ряды террористической группировки "Исламское государство".

Наезд на участников ЛГБТ-парада в Берлине

Около 22:00 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, неподалеку от Бранденбургских ворот, где должен был завершиться ежегодный ЛГБТ-парад, белый фургон въехал в толпу участников мероприятия. После наезда, по данным полиции, одно или несколько лиц покинули автомобиль. Кроме того, находившийся в машине человек затем напал на прохожих с холодным оружием. По данным экстренных служб, в результате этой трагедии погибла женщина, 29 человек получили ранения.

Немецкие власти осудили нападение. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал его "отвратительным преступлением". Уходящий в отставку правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер, который присутствовал на мероприятии, указал, что германская столица - город свободы, однако по ней "был нанесен чудовищный удар".

На следующий день у Бранденбургских ворот собрались сотни человек. Так они хотели почтить память погибшей и поддержать пострадавших при наезде автомобиля на участников мероприятия. Многие из собравшихся пришли с ЛГБТ-флагами, плакатами и транспарантами. Среди лозунгов: "Ненависть смертоносна", "Нападение на одного из нас - нападение на всех" и "Мы снова будем танцевать". А рядом со сценой, которую установили еще для вчерашнего парада, висел плакат с надписью "Защитите жизни квир-людей", сообщает "Немецкая волна".