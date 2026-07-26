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Трамп отложил дальнейшие удары по Ирану. Знаете, что случилось? 0 779

В мире
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Администрацию президента США тревожит возможная нехватка ракет для комплексов Patriot и других средств американской ПВО на Ближнем Востоке, пишет газета The New York Times.

Президент США Дональд Трамп отложил новые масштабные удары по Ирану. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) ссылаясь на неназванных собеседников. По их словам, глава Белого дома принял такое решение после встречи с высшими советниками и ключевыми членами своего кабинета.

Опасения Вашингтона: ракеты для Patriot и разлад с союзниками

Эскалация войны против Ирана может истощить запасы ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot и других средств американской противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, пояснили источники издания. Но опасения по этому поводу - лишь один из множества факторов, делающих возобновление масштабных боевых действий рискованным шагом, пишет газета.

В частности, администрация Трампа встревожена перспективой расширения войны на Ближнем Востоке, возможным разладом с ключевыми союзниками в Персидском заливе, угрозой глобального экономического кризиса, а также усугублением проблем в сфере энергетики и кризисом с беженцами, поясняет NYT.

Лишь немногие лица в ближайшем окружении президента США сочли перспективу эскалации разумной, отмечает издание. Один из высокопоставленных чиновников, беседовавший на условиях анонимности, усомнился в том, что возобновление масштабных боевых действий заставит Тегеран вернуться за стол переговоров, сообщает "Немецкая волна".

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#Иран #США #Дональд Трамп #безопасность #экономика #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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