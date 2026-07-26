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У Игоря Крутого арестовали квартиру в Майами. Латвия в деле фигурирует тоже 0 1459

В мире
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ольга и Игорь Крутые

Знаменитый продюсер и композитор несколько лет назад купил на тот момент самую дорогую квартиру в Нью-Йорке за 100 миллионов долларов. Теперь же он приобрел недвижимость в Майами, но ее арестовали.

СМИ сообщают о том, что апартаменты Игоря Крутого в Майами оказались под арестом. Причина — претензии полиции, которая усмотрела в действиях композитора мошенничество. Поэтому недвижимость, которая стоит порядка 14 миллионов долларов сейчас нельзя ни реализовать, ни передать в собственность другому лицу.

Речь идет о просторных апартаментах площадью 450 квадратных метров, расположенных на приватном острове в Майами. Добраться туда можно лишь по воде на пароме либо по воздуху на вертолете. Изначально музыкант приобрел эту недвижимость за 7,5 миллиона долларов. Среди ближайших соседей — влиятельные персоны, в том числе Джефф Безос, Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Текущая рыночная оценка объекта приближается к 14 миллионам долларов, а ежегодные расходы на содержание достигают примерно 140 тысяч долларов.

Кстати, в 500 метрах от этих апартаментов расположена еще одна квартира, связанная с семьей Крутых. Она тоже видовая и стоит около 30 миллионов долларов, но оформлена на Ольгу Крутую и подконтрольный ей трастовый фонд.

Что же случилось с недвижимостью Крутого? Для этого нужно вспомнить 2017-й, когда предприниматель Олег Бурлаков решил приобрести объект у композитора, используя для сделки доверительный фонд, предназначенный для своих детей. Однако планы нарушила трагедия: в 2021 году бизнесмен скончался от последствий коронавирусной инфекции и договоренность не была доведена до конца.

В прошлом году родственники Бурлакова — его сестра и дочери — выдвинули обвинения в адрес семьи Крутого, утверждая, что денежные средства перечислили, но переход права собственности так и не состоялся. В результате осенью 2025 года суд в США вынес решение об аресте апартаментов. Юридические ограничения запрещают любые операции по отчуждению недвижимости — продажу, дарение или переоформление, однако законодательство штата допускает сдачу объекта в аренду.

После наложения ареста жилье выставили на аренду за 65 тысяч долларов в месяц, затем стоимость снизили до 50 тысяч, и к маю 2026 года удалось найти арендатора.

На данный момент судебное разбирательство поставлено на паузу, дальнейшее рассмотрение дела отложено до урегулирования наследственных вопросов, связанных с имуществом Олега Бурлакова в Великобритании, Монако и Латвии. Представители семьи Крутого не стали комментировать ситуацию. Ранее они публично заявляли, что больше не являются владельцами этой резиденции, однако в материалах суда Игорь Крутой и его супруга Ольга по‑прежнему фигурируют в качестве ответчиков.

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#недвижимость #Латвия #мошенничество #композитор #арест
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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