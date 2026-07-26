По данным полиции, наезд на участников ЛГБТ-парада в Берлине совершил 21-летний Абдул Б., связанный с исламистскими кругами. Расследование ведется по статье о теракте.

Утром в воскресенье, 26 июля, немецкие СМИ опубликовали обращение полиции и фотоснимок разыскиваемого. Расследование ведется "по подозрению в теракте".

Что известно о вероятном преступнике

Как следует из пресс-релиза генеральной прокуратуры и ведомства по уголовным делам Берлина, в наезде на людей, в результате которого пострадали несколько человек, заподозрен 21-летний Абдул Б.

Он "связан с исламистскими кругами Берлина". В мае 2026 года вышел на свободу из пенитенциарного учреждения для подростков и молодых людей в возрасте до 21 года, совершивших уголовные преступления.

Согласно данным полиции, рост Абдула Б. - около 190 см, у него черные волосы и худощавое телосложение. В момент наезда он носил черную толстовку с капюшоном и белые штаны.

Полиция ищет тех, кто видел в районе места преступления мужчину с белым фургоном и знает что-либо о его местонахождении. Правоохранительные органы предупредили: "Если вы встретите подозреваемого, немедленно звоните по номеру 110! Не вступайте с ним в контакт - он может быть вооружен и представляет опасность!"

Наезд на участников ЛГБТ-парада Christopher Street Day в Берлине

Около 22:00 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, неподалеку от Бранденбургских ворот белый фургон въехал в толпу участников ежегодного ЛГБТ-парада Christopher Street Day. После наезда, по данным полиции, одно или несколько лиц покинули автомобиль. Известно также, что в результате событий этого вечера несколько человек получили ранения колющими предметами.

По данным экстренных служб, в результате этой трагедии погибла женщина, 16 человек получили ранения. Из них три находятся в критическом состоянии, еще восемь - в тяжелом.

Пока остается неясным, находился ли подозреваемый за рулем автомобиля. Пустой автомобиль, который, по словам представителя полиции, получил серьезные повреждения, был обнаружен и изъят в районе места происшествия, сообщает "Немецкая волна".