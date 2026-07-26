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Зеленский заявил, что Путин готовит новую мобилизацию и ждет 30 000 солдат из Северной Кореи 1 205

В мире
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Глава российского государства Владимир Путин собирается провести новую мобилизацию этой осенью, заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки.

По его словам, с начала года Минобороны РФ привлекло в армию 221 тысячу контрактников, однако этого оказалось недостаточно: потери за тот же период достигли 225,5 тысячи человек, из которых 131 тысяча — убитыми.

«Путин подготавливает условия для расширения мобилизации… готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится», — отметил Зеленский и призвал партнеров надавить на Россию, чтобы подтолкнуть ее к завершению войны.

Зеленский также заявил, что Путин рассчитывает получить от лидера КНДР Ким Чен Ына еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. Кроме того, как утверждает украинский президент, КНДР собирается передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль создает правовую базу для нового призыва на фронт. Аналитики обратили внимание на обновление Росгвардией правил гражданской обороны с учетом периода мобилизации и военного положения, а также на принятые Госдумой поправки, расширяющие круг лиц с судимостями, которым разрешено заключать контракты с Минобороны.

Военное ведомство уже начало готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 млн человек, сообщает The Moscow Times.

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#КНДР #Северная Корея #мобилизация #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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