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Движение через Баб-эль-Мандебский пролив упало до минимума из-за хуситов 0 102

В мире
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Баб эль Мандеб

Движение торговых судов через Баб-эль-Мандебский пролив в воскресенье, 26 июля, упало до рекордного минимума за последние месяцы.

Как сообщило информационное агентство Reuters, согласно аналитическим данным судоходной компании Kpler, за сутки через пролив прошло всего одиннадцать судов с сырьевыми товарами.

Причиной резкого замедления трафика стали новые атаки йеменских хуситов на объекты саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco на побережье Красного моря.

Представитель военной структуры хуситов Яхья Сари заявил, что атакам подверглись объекты компании в городах Джизан и Янбу.

Нарушения в судоходстве, продолжающиеся с прошлой недели у берегов Йемена, усугубили общую нестабильность в регионе и привели к росту цен на нефть на Ближнем Востоке, в Европе и Африке до двухмесячного максимума.

По данным аналитиков, семь из прошедших через пролив судов являлись нефтяными танкерами.

В то же время четыре китайских супертанкера, включая New Explorer и New Pearl под флагом Гонконга с саудовской нефтью на борту, покинули Красное море в направлении Китая.

Параллельно транзит через Ормузский пролив в выходные дни также оставался низким: ежедневно через него проходило менее 10 грузовых судов, часть из которых передвигалась с выключенными транспондерами.

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#ближний восток #нефть #торговля #транспорт #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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