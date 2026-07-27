Власти Литвы предлагают расширить национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси. Новые ограничения могут затронуть въезд в страну, покупку недвижимости и участие в культурных, спортивных и общественных мероприятиях.

Министерство иностранных дел Литвы подготовило поправки к закону об ограничительных мерах, связанным с российской агрессией против Украины. Документ предусматривает дополнительные санкции в отношении граждан России и Беларуси.

Согласно инициативе, въезд в Литву могут запретить российским и белорусским деятелям культуры, спорта, искусства и развлечений, если они поддерживают войну России против Украины, участвовали в ней либо занимаются распространением военной пропаганды.

Кроме того, ограничения предлагается распространить на лиц и организации, которые поддерживают действия, угрожающие территориальной целостности и независимости Украины, а также причастны к нарушениям прав человека и репрессиям против гражданского общества в России и Беларуси.

Одним из новых требований может стать обязательное подписание декларации для тех, кто приезжает в Литву для участия в образовательных, культурных или спортивных мероприятиях. В документе необходимо будет осудить российскую агрессию против Украины, подтвердить поддержку Устава ООН и признать независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Декларацию планируют сделать публичной, а отказ от ее подписания станет основанием для запрета на въезд.

При этом граждане России и Беларуси, не связанные с такими мероприятиями, смогут участвовать в них только как частные лица и при условии, что не представляют официально свои государства.

Поправки также предусматривают новые ограничения на покупку недвижимости. Гражданам России и Беларуси с видом на жительство в Литве хотят запретить приобретать недвижимость рядом со стратегически важными объектами и военными полигонами. Для граждан Беларуси без вида на жительство и белорусских юридических лиц такой запрет также предлагается ввести. Для россиян аналогичные ограничения уже действуют.

Если законопроект будет одобрен, новые правила вступят в силу 1 января следующего года.

В Литве считают, что новые меры помогут защитить национальную безопасность и не допустить использования культуры, спорта и общественных мероприятий в качестве инструмента политического влияния.