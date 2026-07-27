На оккупированном Израилем Западном берегу Иордана за одну ночь были подожжены две мечети. Израильские власти задержали двух подозреваемых, а новые нападения лишь усилили волну насилия в регионе.

Две мечети на севере Западного берега Иордана стали объектами поджогов в ночь на воскресенье. По данным израильской газеты Haaretz, полиция задержала двух израильских поселенцев, которых подозревают в причастности к одному из нападений

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на NOS.

Палестинские СМИ утверждают, что атаки совершили радикально настроенные поселенцы. Израильская армия осудила поджоги и заявила, что проводит расследование.

Одна из мечетей, расположенная в городе Кусра, практически полностью выгорела после мощного взрыва у входа. Вторая, в населенном пункте Кур, получила менее серьезные повреждения — пострадали входная дверь и внутренние помещения от дыма. На стенах обоих зданий были обнаружены оскорбительные надписи.

Новые инциденты произошли на фоне резкого обострения ситуации после недавней перестрелки, в которой погибли четверо палестинцев и двое израильтян. За последние сутки поступили сообщения о новых нападениях поселенцев на палестинские деревни, поджогах автомобилей и сельскохозяйственных угодий.

В то же время израильские СМИ сообщают и о нападениях на израильтян. В районе поселения Бейтар-Илит были задержаны семеро вооруженных палестинцев, которых подозревают в нападении на местного жителя. Днем ранее в результате ножевой атаки пострадали двое израильтян, а трое предполагаемых нападавших были застрелены военными.

На фоне роста насилия израильские силы безопасности проводят массовые задержания на Западном берегу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с терроризмом будет усилена, а палестинским рабочим временно запретили работать в израильских поселениях из соображений безопасности.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), с начала года на Западном берегу зарегистрировано более 1000 нападений со стороны поселенцев — в среднем около шести в день. Международное сообщество продолжает считать израильские поселения на оккупированных территориях незаконными, тогда как правительство Израиля выступает за их дальнейшее расширение.

Серия новых нападений показывает, что напряженность на Западном берегу продолжает стремительно нарастать, а риск дальнейшей эскалации конфликта остается крайне высоким.