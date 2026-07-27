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Ночью в Литву перебросили тяжелую военную технику, включая танки 4 1134

В мире
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Танки идут

В ночь на понедельник Многонациональная боевая группа НАТО под командованием 45-й бронетанковой бригады Германии Lietuva отработала сценарий переброски войск в условиях ограниченной доступности обычных способов транспортировки (железнодорожного, морского или воздушного транспорта), когда передислокация возможна только по суше.

Как сообщили в понедельник Вооруженные силы Литвы, в рамках подготовки к ротации было принято решение провести перемещение военной техники из Германии через Польшу в Литву в виде заранее спланированных учений, демонстрируя тесное сотрудничество союзников по НАТО в Европе, военную мобильность и готовность Североатлантического союза к обеспечению коллективной обороны.

В ходе 20-й ротации многонациональной боевой группы НАТО в Руклу был переброшен 93-й танковый батальон Германии из Мюнстера.

Прибывшие в Литву колонны военной техники, приписанные к многонациональной боевой группе НАТО, состояли примерно из 80 единиц тяжелой колесной и гусеничной техники, включая танки, бронетранспортеры и грузовые автомобили, которые двигались своим ходом до Казлу-Руды.

По данным военных, подобные учения позволяют оценить способность союзников быстро и гибко перебрасывать силы в различных условиях.

«Это обычная часть деятельности союзников по НАТО, укрепляющая оборонительную готовность Литвы и всего Альянса», — говорится в сообщении.

Дислоцированная в Литве 45-я бронетанковая бригада Германии Lietuva приняла командование Многонациональной боевой группой НАТО 4 февраля этого года от пехотной бригады Вооруженных сил Литвы Gelezinis vilkas после девяти лет службы в составе литовского военного подразделения.

В боевой группе на ротационной основе служат военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Люксембурга и Хорватии.

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#НАТО #Литва #учения #танки #оборона #Германия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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