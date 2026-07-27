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Пограничники обнаружили тайный тоннель, ведущий из Беларуси в Литву 0 331

В мире
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тоннель на границе

Кабяльские пограничники (сотрудники Кабяльской заставы) обнаружили в Варенском районе, около самой границы, тайный тоннель из Белоруссии в Литву. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Литвы.

Согласно официальному пресс-релизу, сотрудники Кабеляйского пограничного отряда Варенского пограничного управления Государственной пограничной службы Латвии (ГПЗСТ) с помощью технических средств определили по вибрациям грунта, что вблизи села Пиещяй (Варенский район) со стороны Белоруссии может вестись рытье подземного тоннеля.

С помощью «опытных коллег» из Польши, которые привезли специальное оборудование для поиска тоннелей, на патрульном пути была пробурена полость и обнаружен подземный канал, вырытый с белорусской стороны. Раскопки проводились с помощью экскаватора, после чего на глубине примерно 1,5 метров, диаметром около 1 метра, был обнаружен сам тоннель.

Как заявляется, тоннель не имел выхода на территорию Литвы, и нелегальные мигранты или другие лица не имели возможности выбраться из него.

В Литве начато досудебное расследование. За такое уголовное преступление закон предусматривает штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

После завершения процессуальных этапов досудебного расследования тоннель был засыпан.

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#Литва #Польша #миграция #преступность #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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