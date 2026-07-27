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Трамп заявил, что европейским странам повезло иметь такого друга, как он 2 73

В мире
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп и европейские лидеры

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, какое послание хотел бы передать американским союзникам в Европе. Фрагмент телефонного интервью с главой государства опубликовала в соцсети X журналистка французского телеканала LCI Сони Дриди.

Им (странам Европы) повезло, что я их друг», - сказал глава государства. На этом его комментарий по поводу европейских партнеров завершился.

Заявление прозвучало вскоре после того, как Трамп анонсировал введение значительных пошлин на европейские товары. По его словам, это станет ответом на штраф почти в 1 млрд долларов, наложенный на компанию Google. Президент США считает, что европейские власти применяют к американским технологическим корпорациям «чрезвычайно дискриминационную практику».

На этой неделе Трамп также выступил с новыми торговыми угрозами в адрес соседних стран. Он заявил о готовности ввести крупные тарифы против Мексики из-за вспышки «взрывной» диареи, а также против Канады - из-за дыма от масштабных лесных пожаров.

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#США #Дональд Трамп #торговля #Европа #Канада #технологии #google #мексика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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