В Испании с начала года из-за аномальной жары умерли более 3,8 тыс. человек. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

По словам министра, в результате лесных пожаров, спровоцированных экстремальной жарой в Европе, в Испании выгорело около 150 тыс. гектаров территории. Жертвами пожаров стали 13 человек.

Ранее власти страны объявили чрезвычайное положение из-за неконтролируемого распространения огня в районе Мадрида и провинции Авила.

Санчес назвал нынешний год одним из самых тяжелых с точки зрения климатических последствий. Он подчеркнул, что климатический кризис сильнее всего бьет по уязвимым группам населения — пожилым людям, детям, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто работает в условиях высокой температуры.

Премьер также раскритиковал власти Мадрида за то, что они, по его словам, недооценили жалобы родителей школьников на жару в классах. На этом фоне он призвал усилить меры по адаптации к изменению климата. В Испании обсуждают создание национального плана защиты населения от экстремальной жары.