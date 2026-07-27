В торговых центрах Петербурга, где часто собираются подростки, центр "Э" и государственный социальный центр "Контакт" проведут рейды по поиску "радикально настроенной молодежи". Их будут выявлять по одежде и аксессуарам.

В торговых центрах Санкт-Петербурга в августе-сентябре планируют провести полицейские рейды для выявления "радикально настроенной молодежи". Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал "Осторожно, Петербург" со ссылкой на "отчет профильной комиссии".

Такие рейды будут проводить сотрудники государственного социального центра "Контакт", а также представители Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области (центра "Э"). Вместе они пройдут по местам скопления молодежи и будут определять "радикально настроенных" подростков в том числе по атрибутам в одежде и аксессуарам, "относящимся к неформальным асоциальным группировкам".

Согласно отчету, таких парней и девушек будут вовлекать в "процесс профилактической работы по дерадикализации и конструктивной социализации в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов".

В начале июля полиция Москвы устроила облаву на подростков на Китай-городе

3 июля Twitch-блогер с никнеймом ya__da***b (около 120 подписчиков), который представляется Виталием, был задержан, когда шел по Китай-городу и вел прямую трансляцию на платформе. В своем Telegram-канале он позже рассказал, что это произошло после того, как он помахал рукой уезжавшему автозаку.

По словам Виталия, при задержании его несколько раз ударили по лицу и ногам. Кроме того, один из правоохранителей применял электрошокер к находящимся в автозаке молодым людям. А в отделе полиции, отмечал блогер в разговоре с Telegram-каналом "Осторожно, новости", у всех отняли телефоны. Правоохранители также спрашивали, что задержанные делали на Китай-городе и находятся ли они в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. У них также переписали паспортные данные, сфотографировали лица, а затем отпустили без составления протоколов. Об избиениях и применении электрошокера сообщали и другие задержанные, писали "Осторожно, новости" и "ОВД-Инфо".

В конце июня Telegram-канал Baza писал, что Китай-город "стал главной площадкой для уличных боев в Москве". Утверждалось, что за месяц в этом районе зафиксировали около 20 драк. Из-за этого "полиция регулярно проводит рейды и ведет дежурства около питейных мест" в Китай-городе.