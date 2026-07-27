Международный опрос показал, где экспатам живется комфортнее всего. Лидером третий год подряд стала Панама, а среди европейских стран лучшие результаты показали Испания, Португалия и Люксембург.
Компания InterNations опубликовала ежегодный рейтинг Expat Insider 2026, основанный на опросе почти 8 тысяч экспатов из 162 стран. Участники оценивали жизнь за рубежом по пяти критериям: качество жизни, работа, личные финансы, условия для переезда и легкость адаптации.
Первое место третий год подряд заняла Панама. Страна получила высокие оценки за простоту получения виз, дружелюбие местных жителей и комфортные условия для иностранцев. Около 87% опрошенных заявили, что довольны жизнью в Панаме, а каждый третий хотел бы остаться там навсегда.
Вторую строчку заняла Мексика, признанная лучшей страной для быстрой адаптации благодаря открытости местных жителей и возможности легко заводить новых друзей.
На третьем месте оказался Таиланд. Экспаты особенно ценят здесь невысокую стоимость жизни, доступное жилье и высокий уровень удовлетворенности повседневной жизнью.
Среди европейских стран самым привлекательным направлением стала Испания, занявшая шестое место в общем рейтинге. Ее сильными сторонами названы климат, развитый общественный транспорт, возможности для путешествий и высокий уровень качества жизни.
В первую десятку также вошли Португалия (8-е место) и Люксембург (10-е место), который особенно высоко оценили за хорошие возможности трудоустройства.
В противоположной части рейтинга оказались Великобритания, Турция, Германия и Норвегия. Последняя заняла последнее место из-за сложностей с адаптацией, высокой стоимости жизни и неудовлетворенности личными финансами. Германия получила низкие оценки из-за бюрократии, нехватки жилья, языкового барьера и недостаточного уровня цифровых услуг.
Топ-10 лучших стран для экспатов в 2026 году
-
Панама
-
Мексика
-
Таиланд
-
Объединенные Арабские Эмираты
-
Бразилия
-
Испания
-
Сингапур
-
Португалия
-
Малайзия
-
Люксембург
Исследование показывает, что при выборе страны для переезда экспаты все чаще обращают внимание не только на уровень доходов, но и на качество жизни, простоту адаптации, отношение местных жителей и доступность жилья.
Оставить комментарий(1)