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Хотите уехать? Названа лучшая страна для жизни за границей 1 768

В мире
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Панама.

Международный опрос показал, где экспатам живется комфортнее всего. Лидером третий год подряд стала Панама, а среди европейских стран лучшие результаты показали Испания, Португалия и Люксембург.

Компания InterNations опубликовала ежегодный рейтинг Expat Insider 2026, основанный на опросе почти 8 тысяч экспатов из 162 стран. Участники оценивали жизнь за рубежом по пяти критериям: качество жизни, работа, личные финансы, условия для переезда и легкость адаптации.

Первое место третий год подряд заняла Панама. Страна получила высокие оценки за простоту получения виз, дружелюбие местных жителей и комфортные условия для иностранцев. Около 87% опрошенных заявили, что довольны жизнью в Панаме, а каждый третий хотел бы остаться там навсегда.

Вторую строчку заняла Мексика, признанная лучшей страной для быстрой адаптации благодаря открытости местных жителей и возможности легко заводить новых друзей.

На третьем месте оказался Таиланд. Экспаты особенно ценят здесь невысокую стоимость жизни, доступное жилье и высокий уровень удовлетворенности повседневной жизнью.

Среди европейских стран самым привлекательным направлением стала Испания, занявшая шестое место в общем рейтинге. Ее сильными сторонами названы климат, развитый общественный транспорт, возможности для путешествий и высокий уровень качества жизни.

В первую десятку также вошли Португалия (8-е место) и Люксембург (10-е место), который особенно высоко оценили за хорошие возможности трудоустройства.

В противоположной части рейтинга оказались Великобритания, Турция, Германия и Норвегия. Последняя заняла последнее место из-за сложностей с адаптацией, высокой стоимости жизни и неудовлетворенности личными финансами. Германия получила низкие оценки из-за бюрократии, нехватки жилья, языкового барьера и недостаточного уровня цифровых услуг.

Топ-10 лучших стран для экспатов в 2026 году

  1. Панама

  2. Мексика

  3. Таиланд

  4. Объединенные Арабские Эмираты

  5. Бразилия

  6. Испания

  7. Сингапур

  8. Португалия

  9. Малайзия

  10. Люксембург

Исследование показывает, что при выборе страны для переезда экспаты все чаще обращают внимание не только на уровень доходов, но и на качество жизни, простоту адаптации, отношение местных жителей и доступность жилья.

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#Испания #Португалия #Таиланд #рейтинг #мексика #Панама #Люксембург
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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