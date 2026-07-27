Украине и Европе необходимо готовиться к новому, возможно, последнему этапу полномасштабной войны, заявил в программе TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НВС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

По его мнению, Россия на этом этапе может использовать все доступные ресурсы, чтобы попытаться достичь своих военных целей. Это означает, что Украину ожидает очень сложный период, тогда как Европе придется продолжать оказывать военную, финансовую и политическую поддержку.

Слайдиньш подчеркивает, что, хотя давление России по-прежнему остается значительным, за последние годы Украина смогла сорвать многие первоначальные стратегические планы Кремля. По его словам, за это время Украина нанесла существенный ущерб военным возможностям и экономическому потенциалу России.

Хотя у России по-прежнему имеются значительные ресурсы, война обошлась ей очень дорого и заставила пересмотреть первоначальные замыслы.

Слайдиньш отмечает, что дальнейший этап войны станет испытанием как для Украины, так и для ее союзников в Европе, однако накопленный до сих пор опыт показывает, что первоначальные цели России не были реализованы в том масштабе, в каком это задумывал Кремль.