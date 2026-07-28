В США опубликованы аудиозаписи бесед Джо Байдена с литературным редактором Марком Звоницером, записанные в 2017 году во время работы над мемуарами. На пленках бывший президент с трудом вспоминает факты, часто делает длительные паузы и несколько раз упоминает найденные у себя секретные документы.

Записи были обнародованы после двухлетнего судебного разбирательства и переданы комитету по юридическим вопросам Палаты представителей США, а также консервативной организации Oversight Project, передает New York Post.

Во время бесед Байден неоднократно теряет мысль, просит сделать паузу и признается, что не может вспомнить, о чем хотел сказать. В одном из фрагментов он произносит: «Что я хотел спросить?.. Э-э… Господи… Больше ничего не могу вспомнить».

Фото: DOJ

Особое внимание вызвали эпизоды, связанные с документами, содержащими секретную информацию. На одной из записей Байден говорит: «Я только что нашел внизу все эти секретные документы». В другом месте он предупреждает собеседника: «Здесь может быть секретная информация, так что будь осторожен. Не уверен… На них нет грифа секретности, но…»

Фото: DOJ

Во время работы с бумагами бывший президент также несколько раз вслух отмечает, что некоторые материалы, вероятно, являются секретными. Значительная часть записей при этом остается засекреченной, а отдельные фрагменты аудио были вырезаны.

Эти материалы ранее изучал специальный прокурор Роберт Хур в рамках расследования о хранении Байденом секретных документов после ухода с поста вице-президента. В своем докладе Хур пришел к выводу, что Байден умышленно сохранил и раскрывал секретные материалы, однако отказался рекомендовать уголовное преследование, посчитав, что перед судом он предстанет как «симпатичный пожилой человек с плохой памятью».

В Oversight Project утверждают, что опубликованные записи подтверждают признаки когнитивных проблем у Байдена уже в 2017 году, задолго до его избрания президентом. Представители организации также считают, что объем обсуждавшейся секретной информации оказался значительно больше, чем предполагалось ранее.

Кроме того, на аудиозаписях Байден рассказывает о встречах в Белом доме с участием ЦРУ, Пентагона и Совета национальной безопасности, а также говорит, что сохранил собственные записи, о существовании которых, по его словам, никто не знал.

Публикация аудиозаписей вновь усилила политические споры вокруг обращения Джо Байдена с секретными документами и состояния его памяти. Сторонники бывшего президента считают выводы его критиков политически мотивированными, тогда как оппоненты называют записи новым доказательством необходимости более тщательной оценки обстоятельств хранения секретных материалов.