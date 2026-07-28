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Что означает слово «закенслить»? 6 546

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джонни Депп
ФОТО: Youtube

Что имеют в виду, когда говорят «его за эти слова уже все закенселили» применительно к известному артисту? Это значит оштрафовали?

Нет, слово «закенселить» (от англ. сancel («кэнсел») – «отменять») означает публичный бойкот за слова, поступки или взгляды.

Это явление называют «культурой отмены».

Известно немало случаев, когда какого-либо известного человека «отменяли» из-за спорных высказываний и действий. Яркий пример - популярный актер Джонни Депп. Из-за обвинений в домашнем насилии Голливуд разорвал с ним контракты, лишив главных ролей в кинофраншизах.

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#Голливуд #Джонни Депп #домашнее насилие
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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