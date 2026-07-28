Что имеют в виду, когда говорят «его за эти слова уже все закенселили» применительно к известному артисту? Это значит оштрафовали?
Нет, слово «закенселить» (от англ. сancel («кэнсел») – «отменять») означает публичный бойкот за слова, поступки или взгляды.
Это явление называют «культурой отмены».
Известно немало случаев, когда какого-либо известного человека «отменяли» из-за спорных высказываний и действий. Яркий пример - популярный актер Джонни Депп. Из-за обвинений в домашнем насилии Голливуд разорвал с ним контракты, лишив главных ролей в кинофраншизах.
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