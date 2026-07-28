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Экс-президент очень болен 6 1341

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джо Байден

Джо Байден

ФОТО: Instagram

"Его жизнь омрачена болезнью".

«Лечение не помогает»: WP узнала о состоянии борющегося с раком Байдена

83-летний экс-президент, борющийся с раком простаты с метастазами в кости, заметно ослаб и почти не появляется на публике. Он общается лишь родными, старыми друзьями и помощниками.

Пятеро приближенных признались The Washington Post, что жизнь Джо Байдена «омрачена болезнью». По их словам, лечение не помогает экс-президенту, а скрывать слабость осенью станет еще труднее. В ноябре ему предстоит презентовать свои мемуары, - сообщает RTVI US.

Ранее записи интервью для этой книги изъял Минюст США в ходе расследования об обращении Байдена с секретными документами. Эти материалы позволили спецпрокурору Роберту Хуру назвать экс-президента «пожилым человеком с плохой памятью».

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#память #рак #лечение #здоровье
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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