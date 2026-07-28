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ЕС нанес удар по «Гарпии» и «Рассвету»: новый пакет санкций нацелен на российские дроны и спутники 0 611

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон Гарпия

Европейский союз утвердил 21-й пакет санкций против России, сделав основной акцент на ослаблении ее военного потенциала. Под ограничения попали более 56 организаций, связанных с оборонной промышленностью, включая производителей дальнобойных беспилотников «Гарпия» и разработчиков спутниковой системы «Рассвет», которую в России называют аналогом Starlink.

23 июля ЕС принял новый пакет санкций, направленный против предприятий российского военно-промышленного комплекса. По словам европейских чиновников, Брюссель тщательно изучил всю производственную цепочку беспилотников «Гарпия» — от изготовления боеголовок и ракетных ускорителей до катапульт и других компонентов, необходимых для запуска аппаратов, передает Entrevue.

Всего под санкции попали 37 компаний, связанных с производством этих беспилотников. В Евросоюзе рассчитывают, что ограничения осложнят выпуск дальнобойных дронов, которые Россия использует для ударов по территории Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции должны усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к переговорам. По ее словам, после окончания объявленного в мае трехдневного перемирия российские войска вновь активизировали атаки, применив более 200 дальнобойных беспилотников против украинских объектов, включая энергетическую инфраструктуру и жилые районы.

В то же время аналитики считают, что эффект от ограничений не будет мгновенным. Исследователь брюссельского аналитического центра Bruegel Якоб Функ Киркегор отметил, что Россия располагает несколькими типами дальнобойных беспилотников, поэтому санкции против одной конкретной системы сами по себе не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Однако они способны существенно осложнить производство и поставки комплектующих.

Вторым ключевым объектом нового пакета стала российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет», которую разрабатывает компания «Бюро 1440». В марте 2026 года на орбиту были выведены первые 16 спутников. Согласно планам разработчиков, к 2027 году их количество должно увеличиться до 250, а к 2035 году — до 900.

Российские власти позиционируют проект как отечественную альтернативу системе Starlink, предназначенную для обеспечения высокоскоростного спутникового интернета. По мнению Киркегора, ограничение развития этой программы имеет важное стратегическое значение, поскольку собственная спутниковая сеть может повысить устойчивость российской армии к внешним ограничениям связи.

Кроме того, санкции затронули поставщиков товаров и технологий двойного назначения из третьих стран, прежде всего Китая и Индии. В ЕС считают, что компоненты, поставляемые через эти страны, используются при производстве российских ракет, беспилотников и бронетехники.

Новый пакет санкций демонстрирует стремление Евросоюза сосредоточиться не только на финансовом давлении, но и на ограничении доступа России к ключевым военным технологиям. В Брюсселе рассчитывают, что меры против производителей беспилотников, спутниковых систем и поставщиков комплектующих со временем ослабят возможности российского военно-промышленного комплекса.

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#санкции #дроны #Евросоюз #Китай #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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