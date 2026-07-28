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Эстония сделала выбор: что будет с границей с Россией после 1 сентября 3 1908

В мире
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница Эстония - Россия

Министерство внутренних дел Эстонии намерено сохранить действующий режим работы пограничных пунктов с Россией. С 1 сентября пересечь границу по-прежнему можно будет только с 7:00 до 19:00.

Министерство внутренних дел Эстонии планирует продлить действие временного режима работы пограничных пунктов на границе с Россией. Согласно проекту решения, с 1 сентября 2026 года автомобильные пункты пропуска продолжат работать только с 7:00 до 19:00, передает Postimees.

Действующий порядок был введен как временная мера и пока действует до конца августа. Однако, как отмечают в МВД, причины, по которым были сокращены часы работы, остаются актуальными.

В ведомстве пояснили, что ограниченный график позволяет эффективнее использовать сотрудников Налогово-таможенного департамента для проведения усиленного таможенного контроля, а также силы Департамента полиции и погранохраны (PPA) для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные инциденты на границе.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что главной целью ограничений остается повышение уровня безопасности, усиление контроля и улучшение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

По его словам, в обществе регулярно звучит вопрос о полном закрытии границы с Россией. Однако для такого решения, подчеркнул министр, необходима соответствующая оценка уровня угроз.

«Соседние страны принимали подобные решения, но у них были совершенно другие обстоятельства. На данный момент у нас нет оснований для полного закрытия границы», — отметил Таро.

Министр добавил, что ведомство предлагает сохранить ночное закрытие пограничных пунктов на неопределенный срок — до тех пор, пока не возникнет необходимость изменить действующий порядок.

При этом в МВД уточнили, что в исключительных случаях Департамент полиции и погранохраны сможет разрешить пересечение границы и в ночное время. Каждая такая ситуация будет рассматриваться индивидуально.

Власти Эстонии считают, что действующие ограничения позволяют поддерживать необходимый уровень безопасности без полного закрытия границы. Пока предпосылок для ужесточения режима в Таллине не видят.

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#Эстония #безопасность #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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