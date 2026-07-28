В Киево-Печерской лавре презентовали Христианский корпус – объединение боевых подразделений, основанное на христианских ценностях.

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры состоялась презентация "Христианского корпуса" – объединения боевых подразделений Сил обороны Украины, провозгласивших христианские ценности основой своей деятельности и мировоззрения.

Мероприятие открылось видеообращением руководителя Офиса Президента Украины, Героя Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Он подчеркнул важность единства украинского общества, поддержки защитников и служения Украине.

В состав Христианского корпуса вошли батальон "Братство", спецподразделение "Стугна", тактическая группа "Реванш", подразделение "Традиция и Порядок", подразделение активных действий "Рота Иисуса Христа", "Братство дронов", подразделение "Белорусских добровольцев", 6-й отряд специального назначения в составе "Спецподразделения Тимура" и другие боевые подразделения Сил обороны Украины. Главным гражданским партнером Корпуса является Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда".

По словам участников, главными ценностями для военных Корпуса являются любовь к Богу, любовь к ближнему, братство, служение и честь.

"Христианский корпус является платформой для координации и взаимодействия между подразделениями, которые разделяют общее видение военной службы как ответственности перед Богом, побратимами и украинским народом", – отметил командир подразделения "Братство" Алексей Середюк.

Отдельно на мероприятии говорилось о том, что деятельность Корпуса не ограничивается боевыми задачами. "На фронте Христианский корпус защищает Украину силой оружия, в тылу – защищает каждого гражданина силой права, морали и справедливости", – подчеркнул командир "Реванша" Богдан Ходаковский.

Особую атмосферу мероприятия создала художественная программа. Презентация началась с "Молитвы за Украину" в исполнении всемирно известного пианиста и композитора Евгения Хмары и военнослужащего, участника платформы "Культурные силы Украины" Dima Libra. Перед гостями также выступил мультиинструменталист, участник группы ONUKA и платформы "Культурные силы Украины" Евгений Йовенко. Вечер завершился общей молитвой и "Пианотерапией" Евгения Хмары.