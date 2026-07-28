Премьер Миндаугас Синкявичюс говорит, что следует „со всей серьезностью“ рассмотреть возможность выплаты компенсации за всех мигрантов, которых Литва должна принять по механизму солидарности Европейского союза (ЕС).

„Пока правительство не сформулировало четкой позиции, мы будем советоваться с министром внутренних дел. Я слышу его позицию, аналогичную позицию высказал и президент, и я считаю, что вариант с оплатой следует рассматривать очень и очень серьезно“, – сказал Синкявичюс журналистам во вторник.

„В данном случае мы можем поступить по-разному: можем продемонстрировать солидарность, то есть принять их, можем проявить частичную солидарность, то есть, как обсуждалось в прошлом, заплатить за половину квоты, которую мы должны принять“, – отметил глава правительства.

Как сообщало агентство BNS, согласно механизму солидарности ЕС, Литва намерена принять 58 мигрантов, находящихся на Кипре, и выплатить 1,4 млн евро за ту часть иностранцев, которых она не примет.

Бывший министр внутренних дел Владислав Кондратович ранее упоминал, что мигранты должны прибыть в Литву в следующем году, а решение о приеме мигрантов и выплатах будет пересматриваться ежегодно.

В свою очередь, нынешний министр внутренних дел Мартинас Катялинас говорит, что поддерживает выплату взноса за всех мигрантов, отметив, что принятых иностранцев также необходимо содержать, что создает дополнительные расходы для государства.

Механизм солидарности ЕС предусматривает обязательство стран-членов разделить бремя миграции с государствами, которые становятся первой остановкой для прибывающих в ЕС.